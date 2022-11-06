. В США заявили об опасениях утечек поставляемого Украине оружия на черный рынок

Вадим Карасев

Экс-офицер США: есть опасения, что поставляемое Украине оружие попадет на черный рынок

Американские исследователи работают на Украине, чтобы проверить, не попадает ли западное оружие на черный рынок. Соответствующие опасения ранее озвучивали некоторые эксперты, теперь об этом упомянул и экс-офицер американской разведки Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judge Napolitano — Judging Freedom.

Он уточнил, что «утечки» в том числе коснулись противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin и переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger.

Газета The Washington Post также писала, что власти США пытаются отследить переданное Украине оружие, чтобы не допустить военной контрабанды. По данным материала от 2 ноября, пока провели две проверки, а проинспектировали — 10 процентов от требующих особого надзора 22 тысяч единиц оружия. Речь о периоде с 24 февраля, когда начался конфликт, по ноябрь этого года.

Кроме того, пока централизованной международной системы отслеживания в Киеве не существует.