. В Ставрополье стартовал конкурс "Флагманы образования. Муниципалитет"

Вадим Карасев

В Ставропольском крае на площадке Центра знаний "Машук" проходит финал всероссийского профессионального конкурса "Флагманы образования. Муниципалитет".

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование" и проводится при поддержке Минпросвещения РФ.

В конкурсе участвуют специалисты муниципального уровня из сферы образования. В составе каждой команды по пять человек - от руководителей до специалистов.

"Из 1600 команд, вышедших на старт конкурсных испытаний, в финал получили приглашение 30 сильнейших команд, которые представляют 16 регионов России. Сегодня очень многое в отечественной системе образования зависит именно от тех людей, которые принимают решения, которые делают возможными все прогрессивные начинания, помогают педагогам и образовательным организациям в их работе", – поприветствовал участников первый заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Агафонов.

В церемонии открытия также приняла участие первый заместитель министра образования Ставропольского края Ольга Чубова. Она отметила, что образование является одним из главных направлений государственной политики страны.

"Мы понимаем, что будущее России в ваших руках. Очень важен сегодня управленец, поскольку необходимо принимать быстрые и эффективные решения, которые будут полезны всем участникам образовательных отношений", – обратилась она к финалистам.

Всего на участие в конкурсе подали заявки 8 тыс. человек из 81 региона России. По итогам дистанционного тестирования в полуфинал получили приглашение 120 команд управленцев и руководителей образовательных организаций из 8 федеральных округов страны. Очные полуфиналы прошли в Москве в июле этого года, по результатам которых определены 30 команд финалистов (150 участников), которые будут бороться за победу в Центре знаний "Машук".

"Центр знаний "Машук" впервые стал площадкой для такого мероприятия, и со своей стороны мы рады предложить участникам финала конкурса "Флагманы образования. Муниципалитет" президентской платформы "Россия – страна возможностей" большую образовательную программу с интересными спикерами, сюжетами и страницами Центра. Каждый день будет посвящен новому профильному направлению, новым знаниям и компетенциям", – рассказал заместитель Генерального директора Российского общества "Знание", руководитель Центра знаний "Машук" Антон Сериков.

Командам-финалистам предстоит пройти четыре очных конкурсных испытания, кроме того, их ждет обширная культурно-просветительская программа. В рамках конкурсных испытаний команды будут проектировать события предстоящего "Года педагога и наставника", покажут навыки работы в социальных сетях, будут выполнять задания, ориентированные на демонстрацию компетенций современного руководителя.

Победители получат возможность войти в кадровый резерв, пройти обучение по программе переподготовки по специальности "Менеджер" на базе Института управления образованием РАО, пройти стажировку в лучших образовательных организациях страны, а также получат призы от партнеров конкурса.