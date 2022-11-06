. Виктория Боня испугалась Филиппа Киркорова

Певец Филипп Киркоров скандально высказался о Закировой что возмутило ведущую. На днях в Сети разгорелся скандал: Филипп Киркоров отреагировал на остроту Наргиз в свой адрес и ответил ей в соответствующем стиле. За певицу вступилась Виктория Боня, обрушившись на поп-короля с критикой. Однако все оказалось не так прозрачно, каким выглядело на первый взгляд. Боня уточнила, что ей не понравилось лишь то, как мэтр российской эстрады обратился к женщине. К самой Наргиз экс-участница «ДОМа-2» относится весьма скептически, особенно в контексте ее высказываний о России и жителях нашей страны. «Мне не нужны извинения от Наргиз. Если бы вы видели, что она говорила про Россию, то он правильно сказала», сказала Виктория Боня, цитирует Telegram-канала «Кликбейт». Боня призналась, что до конфликта она не до конца понимала, о ком идет речь, так как не знакома с творчеством певицы. Блогер также уточнила свои претензии к 55-летнему Филиппу Бедросовичу.«Зачем опускаться на ее уровень, если она дура? Наргиз меня не благодарила, потому что я ее знать не знаю. Я не знала, про кого шла речь. Но я понимаю, что про женщину говорить так не стоит», — добавила 42-летняя теледива. Напомним, ссора между звездами разгорелась небезосновательно. 52-летняя Наргиз Закирова уехала из России и начала поливать грязью отечественных звезд шоу-бизнеса. Досталось и Филиппу Бедросовичу. Киркоров не стал молчать. Он со сцены озвучил зрителям все, что думает об исполнительнице. «Человек, который не умеет любить, он никогда не споет песни о любви, никогда у него ничего не получится. У нее никогда ничего не получится, как бы ни старалась: стриглась, дреды, накалывалась сюда, сюда… Ничего у нее не выйдет. Жалко девочку», — делился он мыслями с фанатами. Комментарий поп-короля возмутил Викторию Боню. Она написала Киркорову лично, а затем показала переписку в публичном пространстве. За такой шаг экс-участница «ДОМа-2» сама сделалась объектом критики. Интернет-пользователи и известные личности указали теледиве на недопустимость ее действий.