. Виктория Боня испугалась Филиппа Киркорова
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Виктория Боня испугалась Филиппа Киркорова

Виктория Боня испугалась Филиппа Киркорова
Певец Филипп Киркоров скандально высказался о Закировой что возмутило ведущую. На днях в Сети разгорелся скандал: Филипп Киркоров отреагировал на остроту Наргиз в свой адрес и ответил ей в соответствующем стиле. За певицу вступилась Виктория Боня, обрушившись на поп-короля с критикой. Однако все оказалось не так прозрачно, каким выглядело на первый взгляд. Боня уточнила, что ей не понравилось лишь то, как мэтр российской эстрады обратился к женщине. К самой Наргиз экс-участница «ДОМа-2» относится весьма скептически, особенно в контексте ее высказываний о России и жителях нашей страны. «Мне не нужны извинения от Наргиз. Если бы вы видели, что она говорила про Россию, то он правильно сказала», сказала Виктория Боня, цитирует Telegram-канала «Кликбейт». Боня призналась, что до конфликта она не до конца понимала, о ком идет речь, так как не знакома с творчеством певицы. Блогер также уточнила свои претензии к 55-летнему Филиппу Бедросовичу.
«Зачем опускаться на ее уровень, если она дура? Наргиз меня не благодарила, потому что я ее знать не знаю. Я не знала, про кого шла речь. Но я понимаю, что про женщину говорить так не стоит», — добавила 42-летняя теледива. Напомним, ссора между звездами разгорелась небезосновательно. 52-летняя Наргиз Закирова уехала из России и начала поливать грязью отечественных звезд шоу-бизнеса. Досталось и Филиппу Бедросовичу. Киркоров не стал молчать. Он со сцены озвучил зрителям все, что думает об исполнительнице. «Человек, который не умеет любить, он никогда не споет песни о любви, никогда у него ничего не получится. У нее никогда ничего не получится, как бы ни старалась: стриглась, дреды, накалывалась сюда, сюда… Ничего у нее не выйдет. Жалко девочку», — делился он мыслями с фанатами. Комментарий поп-короля возмутил Викторию Боню. Она написала Киркорову лично, а затем показала переписку в публичном пространстве. За такой шаг экс-участница «ДОМа-2» сама сделалась объектом критики. Интернет-пользователи и известные личности указали теледиве на недопустимость ее действий.
# Шоу-бизнес Киркоров Филипп
По материалам: z-aya

Последние новости

"Нет страха смерти": Виктория Боня призналась, что готова умереть в любую в секунду
"Нет страха смерти": Виктория Боня призналась, что готова
Подборка гифок (25 гифок) - 04.11.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 04.11.2022
Сырая или кипяченая: какой водой правильно поливать домашние растения
Сырая или кипяченая: какой водой правильно поливать домашние растения
Bandai Namco анонсировали Sword Art Online: Last Recollection для Xbox
Bandai Namco анонсировали Sword Art Online: Last Recollection для Xbox
ЧП: Погибли люди от упавшего балкона
ЧП: Погибли люди от упавшего балкона
Лера Кудрявцева позавидовала красоте Ирины Салтыковой
Лера Кудрявцева позавидовала красоте Ирины Салтыковой
Аделина Сотникова сообщила, что родила первенца
Аделина Сотникова сообщила, что родила первенца
Виктория Боня испугалась Филиппа Киркорова
Виктория Боня испугалась Филиппа Киркорова
Лолита Милявская ехидно высказалась о сбежавших звездах
Лолита Милявская ехидно высказалась о сбежавших звездах
Офицер рассказал о выполняемых мобилизованными добровольцами задачах
Офицер рассказал о выполняемых мобилизованными добровольцами задачах
Кандидату в губернаторы Аризоны прислали конверт с неизвестным белым порошком
Кандидату в губернаторы Аризоны прислали конверт с неизвестным белым
Британцы предложили лишить Украину финансирования и призвать к переговорам
Британцы предложили лишить Украину финансирования и призвать к

Топ на сегодня

Светлый праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»: что можно и что нельзя делать 6 ноября, молитва
Светлый праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»: что
Шольц обозначил красную черту по Украине
Шольц обозначил красную черту по Украине
Ксения Собчак плачет по коллегам в СИЗО в свой день рождения
Ксения Собчак плачет по коллегам в СИЗО в свой день рождения
Что несет кровавое полнолуние и тотальное лунное затмение 8 ноября всем знакам зодиака: гороскоп
Что несет кровавое полнолуние и тотальное лунное затмение 8 ноября
Ксения Собчак отметила день рождения в компании покинувших Россию артистов
Ксения Собчак отметила день рождения в компании покинувших Россию

Еще по теме

Скандал с Филиппом Киркоровым прокомментировала Катя Гордон
Филипп Киркоров унизил Наргиз Закирову
Филипп Киркоров размазал Викторию Боню
Виктория Боня ответила на заявление порнопродюсера Александра Волкова