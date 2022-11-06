. Виктория Боня совсем потеряла страх смерти
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Виктория Боня совсем потеряла страх смерти

Виктория Боня совсем потеряла страх смерти
Модель Виктория Боня больше ничего не боится. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» много занимается самопознанием. При этом Виктория не скрывает, что порой прибегает к способам, которые многим могут показаться ненормальными. Боня общается с шаманами и даже употребляет вещества, которые некоторые считают опасными. Однако сама бывшая возлюбленная ирландского миллионера Александра Смерфита довольна своей жизнью и теми практиками, которыми начала заниматься. Виктория заверила, что вышла на новый уровень самопознания и теперь обрела покой и уверенность в самой себе.
«Я вот иду вчера просто в супермаркете, покупаю еду, думаю: «Боже, в любую секунду готова умереть». Потому что я нашла себя, мне уже не страшен страх смерти и вот этого всего. И внутри я понимаю, насколько моя душа уже готова. Человеческий страх больше тебя не беспокоит. И это большой кайф, когда ты себя находишь», — заверила Виктория. Она поделилась и своими планами на конец года. «Я организовываю в Коста-Рике новогодний ретрит», — амбициозно сообщила теледива. Модель также пошутила о своей личной жизни. Звезда показала снимок суровой птицы. «Взгляд моего молодого человека! Как они похожи», — с юмором отметила Боня.
# Шоу-бизнес Боня Виктория
По материалам: z-aya

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