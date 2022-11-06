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Военные повара рассказали о питании военнослужащих в зоне проведения СВО

Военные повара рассказали о питании военнослужащих в зоне проведения СВО«Известия»: военные повара рассказали о меню летчиков в зоне проведения СВО

Повара Западного военного округа (ЗВО) рассказали, чем питаются летчики армейской авиации в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что военные кулинары стремятся внести разнообразие в меню летчиков, в частности, готовят для них несколько видов салатов и супов. В рацион пилотов также входят рагу, плов из говядины, свинины и мяса птицы. Помимо этого, военных обязательно снабжают свежими овощами, фруктами и шоколадом, говорится в материале. Стандартно, прием пищи происходит три раза в день, однако, если экипаж пропустил один из них, им выдается усиленный сухпаек.

«Летный паек он усилен фруктами, шоколадом, молоком, готовится из свежего мяса говядины, мяса птицы. Также для разнообразия выдаются сосиски, сардельки, колбаса, сыр, паштет печеночный. В случае вылета боевому составу во время обеда или иного приема пищи, выдается бортовой рацион питания, который заменяет один прием пищи», — уточнил начальник продовольственной службы бригады ЗВО Игорь.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу назвал Вооруженные силы России одними из самых современных и эффективных в мире. Он заявил, что служба в армии стала по-настоящему престижной и почетной.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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