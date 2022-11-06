. Волонтеры #МЫВМЕСТЕ помогают с переездом жителям Херсонской области в другие регионы РФ

Вадим Карасев

Больше трёх недель волонтеры #МЫВМЕСТЕ помогают жителям Херсонской области переезжать в более безопасные регионы России, сообщил депутат Госдумы Артем Метелев.

"Мы развернули работу в Армянске, Джанкое, Перекопе, Алешках, Голой Пристани и других городах. Активно помогает молодежь Запорожья из движения #ЮгМолодой", - написал Метелев в своем telegram-канале.

Он отметил, что среди тех, кто массово едет в российские регионы, много пожилых и инвалидов. Всем жителям Херсонской области Правительством России предоставляются жилищные сертификаты на покупку жилья в любом регионе страны.

"Мы стараемся оказывать любую помощь, которую просят. После переезда жителей Херсона в Крым и другие российские регионы, подключаются наши местные волонтерские штабы", - добавил Метелев.