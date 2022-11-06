. Волонтеры Победы дали старт первому Всероссийскому слету школьных отрядов

Вадим Карасев

Стартовал Всероссийский слет школьных отрядов в сфере добровольчества и гражданско-патриотического воспитания.

Участниками слета стали школьники и координаторы школьных добровольческих отрядов. Конкурсный отбор проходил на сайте волонтерыпобеды.рф, где каждый желающий мог рассказать о своем волонтерском опыте и деятельности отряда. Финалистами стали 120 человек из разных регионов России.

"Движение "Волонтеры Победы" объединяет неравнодушных юношей и девушек, которые заботятся о ветеранах, помогают в благоустройстве памятных мест, популяризируют достижения России. Сегодня участниками мероприятия стали активные и целеустремленные молодые люди, любящие свою Родину, с уважением относящиеся к ее традициям. Волонтерство — это образ жизни, целая философия, направленная на сохранение и укрепление человеческих ценностей", - отмечено в приветственном адресе первого заместителя Министра просвещения РФ Александра Бугаева.

Исполнительный директор ВОД "Волонтеры Победы" Анастасия Рябова отметила, что волонтеры являются теми людьми, которые сохраняют историю.

"Каждый день вы помогаете ветеранам. И для нас с вами доброе дело — это не хобби, а намного больше. Поверьте, некоторые из вас, несмотря на столь юный возраст, сделали столько добрых дел, сколько не сделали многие взрослые. Благодаря таким, как вы, мы можем не беспокоиться о будущем нашей страны", – обратилась к участникам Рябова.

Затем участники поделились на пять образовательных треков, на которых узнают, как работают Волонтеры Победы, как составить генеалогическое древо, какие существуют инструменты создания позитивного исторического контента в социальных сетях, как организовать интерактивные мероприятия и исторические квесты.

"Это мое первое мероприятие такого масштаба. Огромное спасибо организатором за возможность познакомиться с волонтерами со всей нашей страны. Мы изучаем историю, проходим тренинги и выполняем очень крутые творческие задания. Уже заряжена новыми идеями и готова их реализовывать в своем регионе!", - поделилась участница слета из Орловской области Елизавета Мурских.

Всероссийский слет школьных отрядов Волонтеров Победы проводится в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание" национального проекта "Образование" при поддержке Минпросвещения РФ.