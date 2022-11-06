. За сутки ВСУ потеряли до 110 человек личного состава в ДНР и ЛНР
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За сутки ВСУ потеряли до 110 человек личного состава в ДНР и ЛНР

За сутки ВСУ потеряли до 110 человек личного состава в ДНР и ЛНР

Украинские войска за сутки потеряли до 40 человек личного состава в ДНР и до 70 — в ЛНР. Это следует из сообщений в Telegarm-каналах Народной милиции республик.

В ДНР уничтожены самоходная артиллерийская установка (2С1 «Гвоздика»), гаубица («2А65»), РСЗО «Град», три танка (два Т-72Б и Т-64БВ), одиннадцать единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито пять БПЛА противника, следует из сообщения Народной милиции ДНР, говорится в сообщении в Telegram-канале.

В ЛНР уничтожены два танка, три бронетранспортера и 15 единиц специальной автомобильной техники и до 70 человек личного состава, следует из сообщения Народной милиции республики.

# Происшествия / Главные новости Происшествия
По материалам: pnp.ru

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