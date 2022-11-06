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Жителей Германии призвали экономить газ

Жителей Германии призвали экономить газГлава ФСА Германии Клаус Мюллер призвал жителей экономить газ

Глава Федерального сетевого агентства (ФСА) Германии Клаус Мюллер призвал жителей страны экономить газ в связи со снижением его уровня в хранилищах. Об этом он написал в Twitter.

«Газа у нас запасено много, но зима может длиться долго», — предупредил Мюллер. По его словам, чтобы избежать нехватки сырья, необходимо экономить газ, создавать терминалы СПГ и защищать инфраструктуру.

Так, по данным на 3 ноября, объем запасов газа в Германии снизился на 0,03 процента, до 99,26 процента, добавил глава ФСА. В то же время в некоторых других хранилищах отмечается рост запасов.

Ранее Клаус Мюллер заявил, что газохранилища в Германии могут быстро опустеть, если в течение нескольких дней в стране будут сильные морозы.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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