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13 сравнений, которые покажут, как выглядели персонажи сериала «Великолепный век» с исторической точки зрения

13 сравнений, которые покажут, как выглядели персонажи сериала «Великолепный век» с исторической точки зрения

Фильмы, основанные на реальных событиях, пожалуй, одни из самых привлекательных среди разнообразных жанров кино. Наблюдать за сюжетом и осознавать, что он происходил в реальной жизни, куда интереснее, чем следить за развитием истории, являющейся выдумкой. Возможно, именно поэтому невиданную популярность получил турецкий сериал «Великолепный век».

Обилие исторической хроники, великолепные декорации и потрясающий каст кинокартины приковали к телеэкранам миллионы зрителей во всём мире. Но мало кто задумывался о том, как на самом деле выглядели показанные в сериале исторические личности. Предлагаем вам взглянуть на картины, созданные талантливыми художниками, которым посчастливилось кое-что узнать о внешности важных исторических персон и увековечить их для будущих поколений.

Хюррем Хасеки-султан или Роксолана


Исполнительница роли: Мерьем Узерли.

Хюррем была наложницей, а затем супругой султана Сулеймана. Специально для неё был введён титул — хасеки, который отражал её уникальной положение во дворце. В дальнейшем она стала одной из самых влиятельных женщин в Османской империи.

Сулейман I Великолепный

Исполнитель роли: Халит Эргенч.

Сулейман был одним из самых могущественных султанов. Лик правителя посчастливилось изобразить достаточно многим художникам. Сам правитель, кстати, тоже любил творчество. В свободное время он писал стихи и занимался ювелирным делом.

Художник Агостино Венециано нарисовал султана в нескольких коронах

Украшение символизировало невероятное могущество султана.

Художник Мельхиор Лорк изобразил Сулеймана в пожилом возрасте

Хюррем и Сулейман вместе

Всего Хюррем родила султану шестерых детей. Из всех сыновей отца пережил только Селим.

Айше Султан Хафса — мать султана Сулеймана

Исполнительница роли: Небахат Чехре.

Михримах-султан — дочь Султана Сулеймана и Хюррем

Исполнительница роли: Пелин Карахан.

Махидевран-султан — главная наложница османского султана Сулеймана I

Исполнительница роли: Нур Феттахоглу.

Паргалы Ибрагим-паша — государственный деятель и великий визирь Османской империи

Исполнитель роли: Окан Ялабык.

Шехзаде Мустафа — сын Сулеймана Великолепного от его наложницы Махидевран-султан и один из его наследников

Исполнитель роли: Мехмет Гюнсюр.

Благодаря дружбе с султаном, Ибрагим смог получить назначение на высший пост.

Селим II — одиннадцатый султан Османской империи, ребёнок султана Сулеймана и Хюррем

Исполнитель роли: Энгин Озтурк.

Дамат Рустем-паша — великий визирь Османской империи, зять султана Сулеймана Великолепного и Роксоланы

Исполнитель роли: Озан Гювен.

# Интересное
По материалам: twizz

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