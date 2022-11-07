13 сравнений, которые покажут, как выглядели персонажи сериала «Великолепный век» с исторической точки зрения
Фильмы, основанные на реальных событиях, пожалуй, одни из самых привлекательных среди разнообразных жанров кино. Наблюдать за сюжетом и осознавать, что он происходил в реальной жизни, куда интереснее, чем следить за развитием истории, являющейся выдумкой. Возможно, именно поэтому невиданную популярность получил турецкий сериал «Великолепный век».
Обилие исторической хроники, великолепные декорации и потрясающий каст кинокартины приковали к телеэкранам миллионы зрителей во всём мире. Но мало кто задумывался о том, как на самом деле выглядели показанные в сериале исторические личности. Предлагаем вам взглянуть на картины, созданные талантливыми художниками, которым посчастливилось кое-что узнать о внешности важных исторических персон и увековечить их для будущих поколений.
Хюррем Хасеки-султан или Роксолана
Исполнительница роли: Мерьем Узерли.
Хюррем была наложницей, а затем супругой султана Сулеймана. Специально для неё был введён титул — хасеки, который отражал её уникальной положение во дворце. В дальнейшем она стала одной из самых влиятельных женщин в Османской империи.
Сулейман I Великолепный
Исполнитель роли: Халит Эргенч.
Сулейман был одним из самых могущественных султанов. Лик правителя посчастливилось изобразить достаточно многим художникам. Сам правитель, кстати, тоже любил творчество. В свободное время он писал стихи и занимался ювелирным делом.
Художник Агостино Венециано нарисовал султана в нескольких коронах
Украшение символизировало невероятное могущество султана.
Художник Мельхиор Лорк изобразил Сулеймана в пожилом возрасте
Хюррем и Сулейман вместе
Всего Хюррем родила султану шестерых детей. Из всех сыновей отца пережил только Селим.
Айше Султан Хафса — мать султана Сулеймана
Исполнительница роли: Небахат Чехре.
Михримах-султан — дочь Султана Сулеймана и Хюррем
Исполнительница роли: Пелин Карахан.
Махидевран-султан — главная наложница османского султана Сулеймана I
Исполнительница роли: Нур Феттахоглу.
Паргалы Ибрагим-паша — государственный деятель и великий визирь Османской империи
Исполнитель роли: Окан Ялабык.
Шехзаде Мустафа — сын Сулеймана Великолепного от его наложницы Махидевран-султан и один из его наследников
Исполнитель роли: Мехмет Гюнсюр.
Благодаря дружбе с султаном, Ибрагим смог получить назначение на высший пост.
Селим II — одиннадцатый султан Османской империи, ребёнок султана Сулеймана и Хюррем
Исполнитель роли: Энгин Озтурк.
Дамат Рустем-паша — великий визирь Османской империи, зять султана Сулеймана Великолепного и Роксоланы
Исполнитель роли: Озан Гювен.