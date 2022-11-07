. 14 ироничных комиксов, показывающих, какими разными бывают радужные ожидания от причёсок и жестокая реальность

Волосы считают украшением женщины. Но сколько на самом деле это «украшение» приносит мороки и страданий! Кудрявые волосы хочется выпрямить, прямые — завить. Когда никуда не надо, причёска, сделанная за пять минут, выглядит божественно, но стоит начать собираться на важное мероприятия и стараться час — ничего не выходит. Художница Кассандра Калин показала в своих ироничных сравнениях, как ожидания от манипуляций с волосами отличаются от реальности.

Натуральные кудри

Укладка с гелем для волос

Лак для волос

Гладкий хвост

Обратные французские косички

Укладка феном

Мусс для волос

Завивка на бигуди

Ветер

Короткая чёлка

Этот тренд ещё называют «детской чёлкой» (на английском это звучит как «baby bangs»).

Шапка-бини

Полупучок

Кстати о пучках: у нас есть пост с рисунками художницы из Казахстана, которая проиллюстрировала то, как называют эту причёску в разных странах.

Мокрые волосы

Прямой пробор

А здесь вы можете найти точные и ироничные комиксы о повседневной жизни женщины и матери.