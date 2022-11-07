. 17 фотографий предметов и существ, которые так похожи на вкусняшки, что голодными на них лучше не смотреть

«Ты не ты, когда голоден», — говорит нам известный рекламный слоган. И действительно, стоит быть осторожными, ведь столько вещей и существ выглядят похожими на что-то съестное, что можно не сдержаться. Однако делать кусь в данных случаях не рекомендуется и может быть опасно для жизни. Мы собрали для вас несколько примеров таких «запрещённых вкусняшек».

Крекер плетёт паутину на заднем дворе

Кресло из говяжьего фарша

Красный жевательный мармелад

Идеальное равиоли

Бутылку Coca-Cola, пожалуйста

Интересно мясо упаковано

Слизняк так похож на чипсинку

Классика несъедобного — бытовая химия в капсулах и таблетках

Каждый раз, когда я мою ванну, мне приходится физически сдерживать себя, чтобы не положить их в рот. Соблазняет ещё и то, что они пахнут потрясающе.

Макарошки

Это фитили для масляных ламп.

Мармеладки поспели

Это литопс — род суккулентных растений. Их называют «живыми камнями».

Ломтики плавленого сыра

Вот как на самом деле растут пончики с шоколадным соусом

Маршмэллоу?

На самом деле это спонж для нанесения тонального крема.

Огромная картофелина

Шоколадные рулеты

Интересно, какая начинка: фисташковая или мятная?

Какое большое киви

Мармеладный червячок

А здесь вы можете увидеть случаи, когда люди увидели в обычных предметах что-то, чего на самом деле нет.