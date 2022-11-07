17 комиксов московской художницы, которые покажут, как переносить любые жизненные неурядицы с помощью юмора
Лучший сюжет для комиксов — наша жизнь. И действительно, обыденность под юмористическим соусом становится куда ярче. Так шутливые комиксы учат нас относиться к серым будням с юмором. Художница из Москвы Анастасия Лемова вооружилась своим навыком жизнелюбия и создала серию историй о том, что близко каждому. В её работах обыгрываются самые простые и обыденные сюжеты. Но взглянув на них глазами художницы, вы точно узнаете себя и гарантировано улыбнётесь.
Если бы позы в йоге воспринимались буквально
Магия освещения
Анастасия Лемова — художница и иллюстратор, проживающая в Москве. Работает дизайнером интерфейсов, а в свободное время занимается созданием юмористических комиксов. Их главная тема — жизнь и различные повседневные события.
Подстава
С возрастом начинаешь ценить комфорт
Уставшие коллеги тоже хотят в отпуск
Ответ оказался прост
Тайна раскрыта
О финансовой грамотности
Новые технологии
Поза для более быстрого доделывания
Внезапно
Контрасты жизни
Анастасия выпускает полноценные книги с комиксами. Их можно приобрести во многих книжных магазинах. На данный момент художница отпечатала две книги. В скором времени ожидается выход третьей.
Это совсем меняет дело
Когда не понял, о чём идёт речь
Разные подходы к воспитанию
Когда подходишь к каким-то решениям чересчур ответственно
Анастасия ведёт творческое сообщество «Настенькины комиксы», в котором выкладывает все свои работы. Насладиться ими можно, перейдя сюда.
Это подойдёт в самый раз
Здесь вы можете посмотреть юмористические комиксы, которые расскажут о нескучной жизни инопланетян и различных монстров.