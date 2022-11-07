. 17 комиксов московской художницы, которые покажут, как переносить любые жизненные неурядицы с помощью юмора

Лучший сюжет для комиксов — наша жизнь. И действительно, обыденность под юмористическим соусом становится куда ярче. Так шутливые комиксы учат нас относиться к серым будням с юмором. Художница из Москвы Анастасия Лемова вооружилась своим навыком жизнелюбия и создала серию историй о том, что близко каждому. В её работах обыгрываются самые простые и обыденные сюжеты. Но взглянув на них глазами художницы, вы точно узнаете себя и гарантировано улыбнётесь.

Если бы позы в йоге воспринимались буквально

Магия освещения

Анастасия Лемова — художница и иллюстратор, проживающая в Москве. Работает дизайнером интерфейсов, а в свободное время занимается созданием юмористических комиксов. Их главная тема — жизнь и различные повседневные события.

Подстава

С возрастом начинаешь ценить комфорт

Уставшие коллеги тоже хотят в отпуск

Ответ оказался прост

Тайна раскрыта

О финансовой грамотности

Новые технологии

Поза для более быстрого доделывания

Внезапно

Контрасты жизни

Анастасия выпускает полноценные книги с комиксами. Их можно приобрести во многих книжных магазинах. На данный момент художница отпечатала две книги. В скором времени ожидается выход третьей.

Это совсем меняет дело

Когда не понял, о чём идёт речь

Разные подходы к воспитанию

Когда подходишь к каким-то решениям чересчур ответственно

Анастасия ведёт творческое сообщество «Настенькины комиксы», в котором выкладывает все свои работы. Насладиться ими можно, перейдя сюда.

Это подойдёт в самый раз

Здесь вы можете посмотреть юмористические комиксы, которые расскажут о нескучной жизни инопланетян и различных монстров.