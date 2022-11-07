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18 фотосравнений, которые наглядно покажут, как же неумолимо быстро течёт время, меняя всех и каждого

18 фотосравнений, которые наглядно покажут, как же неумолимо быстро течёт время, меняя всех и каждого

К сожалению, остановить течение времени невозможно. Годы летят, всё вокруг меняется и приобретает новые формы. Аналогичные трансформации затрагивают и людей, полностью меняя их внешность и мироощущение (иногда до полной неузнаваемости).

Вот они совсем маленькие, очаровательные и невинные дети. Мгновение спустя перед нами предстают абсолютно другие, уже взрослые люди, имеющие свои привычки и индивидуальный взгляд на жизнь. Наблюдать за этими преображениями невероятно увлекательно. Предлагаем вам взглянуть на несколько особо ярких изменений.

1997 и 2022

Три года и тридцать лет, 1993 и 2020

Вот так промчались 30 лет. Я в 1992-ом и в 2022-ом

Как один миг… Вот пупсик и вот дядя.

1995 год — 2,5 года, 2022 год — 29 лет

5 лет и 23 года

Ваша покорная слуга. Разница между снимками 41-43 года примерно

А папа вечно молодой

Папа? Я думала, это брат.

7 лет (2007) и 22 года (2022)

С папой в 2004 и в 2022

Вот 2 фотографии: на первой мне 15 лет, на второй — 52. Жизнь идёт, бежит, летит…

1982 год — мне 15 лет и 2022 год — мне 55 лет

1986 год и 2022 год

Мама с тётей

4 года и 23

14 лет и 22 года

Какая волшебная трансформация!

Я и мой младший брат. Первое фото — 1 сентября 1997 года. Второе фото — 29 июля 2020 года

Посмотреть другие поразительные фотосравнения можно в группе «Как меняются люди». Здесь участники делятся своими личными архивами, которые могут многое рассказать об их жизни.

2008 и 2022

Бонус: Мама и я

У этой девушки просто поразительное сходство со своей мамой. На первый взгляд даже кажется, что это один и тот же человек. Однако эти фото разделяют несколько десятков лет.

Здесь вы можете посмотреть фото, которые покажут, какие очевидные следы оставляет время на различных предметах.

# Интересное
По материалам: twizz

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