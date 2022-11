. 3 игры из Game Pass в новом ТОП-10 Steam по выручке: с 31 октября по 6 ноября

Вадим Карасев





Steam опубликовал очередной ТОП из 10 проектов, которые принесли максимальную выручку. На этой неделе лидер не сменился — первое место вновь занимает. Расположился шутер от Activision Blizzard дополнительно еще на 3 и 4 местах. Интересно отметить, что в ТОП вернулся Cyberpunk 2077, при этом игра обошла многие новые релизы, расположившись сразу после Call of Duty: Modern Warfare 2 и Steam Deck.

На этой неделе в ТОП-10 Steam по выручке попали 3 игры из Game Pass: Battlefield 1 (доступна в Game Pass Ultimate за счет EA Play), Football Manager 2023 (выходит в Game Pass на следующей неделе, сразу после релиза), Persona 5 Royal.

Так выглядит ТОП-10 Steam за неделю с 31 октября по 6 ноября:

Call of Duty: Modern Warfare 2Steam DeckCall of Duty: Modern Warfare 2Call of Duty: Modern Warfare 2Cyberpunk 2077Battlefield 1Football Manager 2023Victoria 3Persona 5 RoyalNew WorldКак легко определить, какие игры из Steam есть в Game Pass