. Актеры «Мира Дикого Запада» получат гонорар за отмененный пятый сезон
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Актеры «Мира Дикого Запада» получат гонорар за отмененный пятый сезон

Актеры «Мира Дикого Запада» получат гонорар за отмененный пятый сезон

Актеры «Мира Дикого Запада» получат гонорар за отмененный пятый сезонDeadline: актеры сериала «Мир Дикого Запада» получат гонорар за отмененный пятый сезон

Основной актерский состав «Мира Дикого Запада» получит гонорары за отмененный пятый сезон, пишет Deadline.

Отмечается, что Эван Рэйчел Вуд, Тэнди Ньютон, Джеффри Райт, Эд Харрис и Аарон Пол подписали контракты с HBO и Warner Bros., согласно которым они получат деньги, даже не снимаясь в проекте.

«Сети иногда платят за то, чтобы обеспечить актерский состав до того, как будет принято решение о продлении, особенно если в группе есть громкие имена, которых было бы трудно собрать без контрактов», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что компании HBO и Warner Bros. Discovery выпустят NFT по мотивам сериала «Игра престолов». Дата запуска и стоимость токенов пока неизвестна. По данным Variety, NFT-объекты выйдут до конца 2022 года.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Когда ожидается новолуние в ноябре 2022 года, и какие благоприятные процессы оно может запустить
Когда ожидается новолуние в ноябре 2022 года, и какие благоприятные
Актеры «Мира Дикого Запада» получат гонорар за отмененный пятый сезон
Актеры «Мира Дикого Запада» получат гонорар за отмененный пятый сезон
Маск высказался о миссии Twitter
Маск высказался о миссии Twitter
Приметы любви: как понять, что одиночество скоро закончится
Приметы любви: как понять, что одиночество скоро закончится
Модные тенденции и астрология: гороскоп Василисы Володиной на 2023 год
Модные тенденции и астрология: гороскоп Василисы Володиной на 2023 год
В Московской неделе интерьера и дизайна уже приняли участие более 170 тысяч человек
В Московской неделе интерьера и дизайна уже приняли участие более 170
Экономист спрогнозировал цены на бензин в России
Экономист спрогнозировал цены на бензин в России
Новая порция слухов о Королевской Битве в Halo Infinite и дате ее релиза
Новая порция слухов о Королевской Битве в Halo Infinite и дате ее
Полное лунное затмение 8 ноября 2022 года: советы Анжелы Перл для Знаков Зодиака
Полное лунное затмение 8 ноября 2022 года: советы Анжелы Перл для
Солдаты НАТО пожаловались на голод и клопов
Солдаты НАТО пожаловались на голод и клопов
3 игры из Game Pass в новом ТОП-10 Steam по выручке: с 31 октября по 6 ноября
3 игры из Game Pass в новом ТОП-10 Steam по выручке: с 31 октября по
Юрист предупредил о способных «разорить» банковских картах
Юрист предупредил о способных «разорить» банковских картах

Топ на сегодня

Что несет кровавое полнолуние и тотальное лунное затмение 8 ноября всем знакам зодиака: гороскоп
Что несет кровавое полнолуние и тотальное лунное затмение 8 ноября
Самой красивой девушкой года признали Милю Нургалиеву (14 фото)
Самой красивой девушкой года признали Милю Нургалиеву (14 фото)
В Ставрополье стартовал конкурс "Флагманы образования. Муниципалитет"
В Ставрополье стартовал конкурс "Флагманы образования.
МИД Ирана рассказал о поставках России беспилотников еще до начала спецоперации
МИД Ирана рассказал о поставках России беспилотников еще до начала
Москвичам рассказали о «техногенной гололедице» на дорогах
Москвичам рассказали о «техногенной гололедице» на дорогах

Еще по теме

Warner Bros. Discovery выпустит NFT-версию фильма «Властелин колец»
В «Мире Дикого Запада» появился дракон из «Игры престолов»
В Warner Bros. Discovery захотели снять новые фильмы про Гарри Поттера
HBO показал первые кадры из новой «Игры престолов»