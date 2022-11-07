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Александр Песков пел в подгузниках

Александр Песков пел в подгузниках
Артист Александр Песков рассказал о своей проблеме. Несколько лет назад пародист Александр Песков перенес сложную операцию на поджелудочной железе. Он попал в реанимацию с острым панкреатитом. Хирурги вырезали артисту кисту: операция длилась шесть часов. Сразу после хирургического вмешательства юморист отправился на гастроли, отказавшись от реабилитации. А потому артисту пришлось столкнуться с тяжелыми последствиями послеоперационного периода. Все заботы о Пескове взял на себя его концертный директор: он быстро научился справляться с перевязками.
«Около часа он обрабатывал мне раны, его научили врачи. Он знал, какие лекарства нужны. Три пакета было памперсов, перевязочных материалов. Я выступал в подгузниках — никто об этом не знал. У меня был первый концерт, не помню город… Я уже готов был идти на сцену, а организм непослушный, вернее, рана непослушная послеоперационная. И все, что в тебе есть, — выходит. Меняли колготки перед концертом, задержали на 30 минут. Но публика не знала об этом», — поделился воспоминаниями пародист. Сейчас у Александра Валерьяновича тяжелые времена. Еще с начала пандемии концертная деятельность артиста расстроилась. Сейчас ему нужно платить ипотеку за двухкомнатную квартиру в Москве, в которой он живет. Банку Песков должен еще половину стоимости жилья, но в прошлом году из-за нехватки средств ему приходилось брать кредитные каникулы. Спасают частные уроки, за которые Александр Валерьянович берет 10-15 тысяч рублей и материальная помощь 91-летней мамы.
# Шоу-бизнес Песков Александр Валерьянович
По материалам: z-aya

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