. Александр Ревва не желает общаться с матерью

Певец Александр Ревва отмахивается от больной матери. Любовь Рачеева пожаловалась, что совсем не видит сына. Артист давно не навещает родительницу, которая живет в Сочи, да и звонит ей крайне редко. Любовь Рачеева расстроена тем, что больше года не видела сына. Если у Реввы и случаются гастроли в Сочи, то Любовь Николаевна сама бежит к нему в гостиницу и ждет встречи в холле. Последний раз женщина общалась с Александром на музыкальном конкурсе «Новая волна». «Иногда звонит: «Мама, привет, как здоровье?» — я говорю: «Сыночек, сегодня я с палочкой иду, очень печально. Он говорит: «Мне отрицательные эмоции не нужны», и кладет трубку», — рассказывает мать шоумена.Александр и его сестра-двойняшка Наталья были совсем маленькими, когда их отец ушел из семьи к другой женщине. Ревва рос с мамой, которой было на тот момент чуть больше 20 лет. Ей пришлось нелегко, с воспитанием помогала бабушка. «Родила их маленьких, по полтора килограмма, по 40 сантиметров. Еще в больнице думала: «Птенчики, что я вообще с ними делать буду?» В 21 год остаться одной и столько отдать. У меня всегда мысль была, что это моя старость: они вырастут, я их сделаю красивыми, счастливыми, и они мне будут помогать», — вспоминает Любовь Николаевна в студии шоу «Звезды сошлись» на НТВ. Также Рачеева следит за жизнью сына в соцсетях. К примеру, недавно из его блога узнала, что звезда Comedy club отдыхает в Испании. Несмотря ни на что женщина не обижается, часто ходит в церковь и молится о здоровье Саши и благополучии его семьи. «Откуда у него такой антагонизм. Мы общаемся с ним на концертах. От него идет хорошая аура», — возмущен поведением коллеги певец Александр Серов.