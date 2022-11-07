. Александр Ревва подкаблучник, прячущий детей от матери
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Александр Ревва подкаблучник, прячущий детей от матери

Александр Ревва подкаблучник, прячущий детей от матери
Мама певца Александра Реввы обижена на сына. Артист редко общается с родительницей, она давно толком не видит своих внучек. Любовь Рачеева считает, что в сложившейся ситуации виновата невестка. Шоумен давно счастлив в браке, с женой Анжеликой они воспитывают двоих дочерей: старшей Алисе 15 лет, а младшей Амели — девять. Родители окружают девочек заботой и любовью, занимаются их всесторонним развитием. Но, как выяснилось, на протяжении многих лет рядом с ними нет близкого человека — их бабушки. Мама Реввы Любовь Рачеева пожаловалась, что давно не имеет возможности нормально видеться с внучками. Сам же Александр тоже не уделяет родительнице должного внимания — не навещает ее, даже когда приезжает с гастролями в Сочи.
Любовь Николаевна постоянно ищет встреч с родными. Она либо приезжает в гостиницу, где останавливается Александр, и просит администратора позвонить ему в номер, либо наблюдает за ним из зрительного зала. «Я приехала на концерт, на который он не приглашал, с шоколадкой вышла к ребенку, обняла ее. Все сделано, чтобы я не видела ни детей, ни внуков. Сыну нравится быть подкаблучником, так что пусть», — высказалась мама звезды Comedy club. Пока Ревва занимается творческой деятельностью в Москве, гастролирует по городам, отдыхает за границей, его мама живет в надежде, что сын вспомнит про нее. Любовь Николаевна считает, что Александр поддается влиянию супруги, и поэтому холоден с ней. Но не обижается на Анжелику, и старается сохранять положительный настрой. «Он не может слова сказать без нее. Хорошая девочка, просила у меня прощения в позапрошлом году на Сретение. Я всем все прощаю. Я ни на кого не обижаюсь. Сынок, позвони мне», — сказала Рачеева в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ. Родственница шоумена не унывает, она проводит время с названым сыном, который заботится о ней. Ержан из Казахстана относится к женщине с уважением, катается с ней на яхте, дарит цветы. Та, в свою очередь, хочет сделать ему щедрый подарок — отдать половину однокомнатной квартиры, чтобы мужчина создал там студию.
# Шоу-бизнес Ревва Александр
По материалам: z-aya

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