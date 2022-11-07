. Александр Серов получил оплеуху от дочери

Певец Александр Серов признался, что потратил миллионы на свою дочь. В семье артиста разыгралась драма. Известный певец Александр Серов публично поругался со своей дочерью Мишель. Артист даже попросил девушку съехать из дома и жить отдельно.«До ее 17 лет были выброшены сотни тысяч долларов. Только на МГИМО выброшены 60 тысяч евро в год. Думаете, что она мне спасибо сказала? Нет! Никакой благодарности!» — заявил Серов в программе «Звезды сошлись». Певец подчеркнул, что «получил оплеуху» от дочери на старости лет. Девушка, по его словам, находится под влиянием матери, которая настраивает ее против отца.