. Алексей Панин сел на шею дочери, которую заставляет работать

Актер Алексей Панин не может найти себе работу за рубежом. Артист сидит без работы, но отправил трудиться несовершеннолетнюю дочь. Алексей Панин за два года жизни в Испании так и не нашел работу – он плохо знает испанский язык. Поэтому сейчас актер решил попытать счастья в Америке.Артист сделал туристическую визу и отправился в Голливуд, где решил найти хотя бы эпизодические для себя роли в кино. «Я каких-нибудь русских, украинцев, поляков, выходцев из Восточной Европы могу играть», - сказал он в интервью YouTube-каналу «Недвижимость в Испании с Alegria». Увы, но даже в качестве актера третьего плана Панин реализоваться в США не смог. Зато отправил собственную дочь Анну работать официанткой.