. Алла Пугачева продлила жизнь Борису Моисееву
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Алла Пугачева продлила жизнь Борису Моисееву

Алла Пугачева продлила жизнь Борису Моисееву
Директор покойного артиста признался, что певица Алла Пугачева помогала ему до последнего. Примадонна не оставляла близкого друга семьи в беде. Алла Пугачева пропустила похороны Бориса Моисеева. Примадонна спешно покинула страну, улетев из аэропорта Внуково на частном джете. Тогда хейтеры ополчились на артистку. Многие писали, что певица могла бы проводить близкого друга семьи в последний путь, а уже потом улететь в Израиль. При этом арт-директор ныне покойного Бориса Моисеева Примадонну ни в чем не винит. Сергей Горох дал понять, что для его подопечного Алла Борисовна стала надежной опорой.
«С Аллой Пугачевой был всегда на связи. Она постоянно нам помогала. Один раз в месяц передавала передачку с продуктами. В ней находилось столько всего, что невозможно было съесть. Холодильник Алла Борисовна забивала до отказала», — заметил Горох «MK.ru». Певца опекала и дочка Примадонны — Кристина Орбакайте. Артистка старалась наведываться к нему в гости.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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