Американский адмирал признал, что США теряют способность сдерживать соперников
Глава Стратегического командования ВС США адмирал Чарльз Ричард заявил в интервью The Wall Street Journal, что американская армия разучилась действовать быстро и имеет лишь одно преимущество, которое "может скоро исчезнуть".
Ричард также рассказал о надвигающемся большом кризисе, которому предшествует украинский конфликт.
"Украинский кризис, в котором мы сейчас находимся,— это только разминка. Большой только приближается. И пройдет не так много времени, прежде чем мы пройдем такую проверку, какой не было давно", - указал военный.
Говоря о способности Соединенных Штатов сдерживать Китай, военный констатировал, что "корабль медленно тонет". Вашингтон больше не в состоянии "действовать быстро", а китайская сторона тем временем "размещает свои силы" скорее.
Единственным "асимметричным преимуществом" США военный назвал подводный флот. Но и это преимущество может исчезнуть, если Штаты не ускорит темп, чтобы решить проблемы с техническим обслуживанием и начать строительство новых подлодок. Даже возведение трех быстроходных подлодок типа "Вирджиния" в год стало бы хорошим началом.
В середине августа американские военные на учениях отработали действия после атаки российских гиперзвуковых ракет. Согласно легенде учений, вследствие российского "удара" был разрушен стадион "Линкольн Файненшел Филд" и пострадал поезд, перевозящий хлор. В мероприятии поучаствовали не менее 550 военных и гражданских лиц, а мирных жителей, пострадавших от "агрессии России", изображали манекены.