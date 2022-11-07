. Американский адмирал признал, что США теряют способность сдерживать соперников

Вадим Карасев

Глава Стратегического командования ВС США адмирал Чарльз Ричард заявил в интервью The Wall Street Journal, что американская армия разучилась действовать быстро и имеет лишь одно преимущество, которое "может скоро исчезнуть".

Ричард также рассказал о надвигающемся большом кризисе, которому предшествует украинский конфликт.

"Украинский кризис, в котором мы сейчас находимся,— это только разминка. Большой только приближается. И пройдет не так много времени, прежде чем мы пройдем такую проверку, какой не было давно", - указал военный.

Говоря о способности Соединенных Штатов сдерживать Китай, военный констатировал, что "корабль медленно тонет". Вашингтон больше не в состоянии "действовать быстро", а китайская сторона тем временем "размещает свои силы" скорее.

"Раньше мы знали, как двигаться быстро, но мы утратили это искусство. По мере того как эта разница увеличивается, не будет иметь значения, насколько хороши наши командиры".

Единственным "асимметричным преимуществом" США военный назвал подводный флот. Но и это преимущество может исчезнуть, если Штаты не ускорит темп, чтобы решить проблемы с техническим обслуживанием и начать строительство новых подлодок. Даже возведение трех быстроходных подлодок типа "Вирджиния" в год стало бы хорошим началом.

В середине августа американские военные на учениях отработали действия после атаки российских гиперзвуковых ракет. Согласно легенде учений, вследствие российского "удара" был разрушен стадион "Линкольн Файненшел Филд" и пострадал поезд, перевозящий хлор. В мероприятии поучаствовали не менее 550 военных и гражданских лиц, а мирных жителей, пострадавших от "агрессии России", изображали манекены.