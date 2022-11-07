. Андрей Малахов едва сдержал слезы, вспоминая о своем прошлом

Ведущий Андрей Малахов поделился семейной тайной. Известный телеведущий в одном из своих выпусков отправился в Ивановскую область в гости к жене «похоронного короля» Виктории Шеляговой. Светская львица решила перебраться из Москвы в глубинку и обосновалась в деревне.В деревенском доме Малахов обнаружил старинный шкаф. Телеведущий едва сдерживал слезы. «У моего дедушки в шкафу висел военный китель с медалями. Он иногда доставал его и разрешал мне рассматривать. Теперь у меня все старинные шкафы ассоциируются именно с этим», — признался Малахов.