. Apple приготовилась к сокращению поставок iPhone 14 из-за решения Китая
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Apple приготовилась к сокращению поставок iPhone 14 из-за решения Китая

Apple приготовилась к сокращению поставок iPhone 14 из-за решения КитаяReuters: поставки премиальных моделей iPhone 14 сократятся из-за локдаунов в Китае

В американской компании Apple приготовились к сокращению поставок премиальных моделей iPhone 14 из-за локдаунов в Китае на фоне распространения коронавируса, пишет Reuters.

Так, в китайском городе Чжэнчжоу на одном из крупнейших заводов по выпуску iPhone, принадлежащем компании Foxconn, решение ввести политику жестких локдаунов вызвало недовольство со стороны сотрудников, многие из которых покинули предприятие. «В настоящее время объект работает со значительно сниженной производительностью», — заявила Apple.

В результате компания объявила, что ожидает снижения объемов поставок новых iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, хотя спрос на них остается высоким. При этом конкретные масштабы сокращения производства в Китае Apple не называет.

31 октября сообщалось, что производство на заводе Foxconn в Чжэнчжоу может упасть на 30 процентов из-за проблем с персоналом на фоне введения на предприятии системы замкнутого цикла из-за распространения COVID-19 в городе. Из-за этого решения сотрудники вынуждены неделями не покидать фабрику.

Foxconn пытается увеличить производство на другом заводе в Шэньчжэне, чтобы компенсировать возможный дефицит гаджетов Apple в случае сокращения выпуска в Чжэнчжоу. Дополнительные трудности накладывает сезонный рост спроса в конце года перед началом сезона праздников и отпусков. Однако источники агентства подчеркивали, что на фабрике в Чжэнчжоу все еще остается много рабочих и производство продолжается.

В мае шанхайский завод другого поставщика Apple, сборщика MacBook Quanta Computer, также пострадал от хаоса на предприятии после обнаружения случаев заражения коронавирусом среди рабочих, хотя на фабрике тоже была внедрена система замкнутого цикла.

По итогам года Apple собирается выпустить как минимум на 3 миллиона меньше iPhone 14, чем планировалось, из-за слабого спроса на дешевые модели линейки iPhone 14 и iPhone 14 Plus, сообщало агентство Bloomberg. Аналитики отмечают, что снижение производства гаджетов отразится на стоимости акций компании.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В США заявили о «пугающем» вызове из-за поддержки Украины
В США заявили о «пугающем» вызове из-за поддержки Украины
Apple приготовилась к сокращению поставок iPhone 14 из-за решения Китая
Apple приготовилась к сокращению поставок iPhone 14 из-за решения
Илон Маск посоветовал американцам голосовать за республиканцев
Илон Маск посоветовал американцам голосовать за республиканцев
Членство владельца сгоревшего клуба «Полигон» в «Единой России» приостановлено
Членство владельца сгоревшего клуба «Полигон» в «Единой России»
Рояль сожрал ноты
Рояль сожрал ноты
Польша лишит пособий уезжающих из страны украинцев
Польша лишит пособий уезжающих из страны украинцев
Российское машиностроение резко сократило закупки стали
Российское машиностроение резко сократило закупки стали
Три обряда на полное лунное затмение 8 ноября 2022 года: на деньги, удачу и любовь
Три обряда на полное лунное затмение 8 ноября 2022 года: на деньги,
Final Fantasy XVI будет эксклюзивом Playstation 5 на протяжении 6 месяцев
Final Fantasy XVI будет эксклюзивом Playstation 5 на протяжении 6
Церковный праздник 8 ноября 2022 года: что можно и что нельзя делать в день памяти великомученика Димитрия Солунского
Церковный праздник 8 ноября 2022 года: что можно и что нельзя делать
Имя Кирилла Серебренникова убрали с сайта МХТ имени Чехова
Имя Кирилла Серебренникова убрали с сайта МХТ имени Чехова
Главным редактором ИА «Регнум» назначена Марина Ахмедова
Главным редактором ИА «Регнум» назначена Марина Ахмедова

Топ на сегодня

"Нет чести, совести и любви": экс-участница группы "2Маши" Зайцева высказалась о своей коллеге Маше Шейх
"Нет чести, совести и любви": экс-участница группы
Какие звезды похоронили Бориса Моисеева
Какие звезды похоронили Бориса Моисеева
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 04.11.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 04.11.2022
В США заявили об опасениях утечек поставляемого Украине оружия на черный рынок
В США заявили об опасениях утечек поставляемого Украине оружия на
"Нет страха смерти": Виктория Боня призналась, что готова умереть в любую в секунду
"Нет страха смерти": Виктория Боня призналась, что готова

Еще по теме

Apple может отложить производство бюджетного iPhone из-за коронавируса
Apple может перенести производство iPhone
В Сеть попали новые фото iPhone 7 с завода Foxconn
Apple сокращает выпуск смартфонов iPhone 7 и 7 Plus