. Центробанк рекомендовал отменить плату за обслуживание мобилизованных инвесторов
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Центробанк рекомендовал отменить плату за обслуживание мобилизованных инвесторов

Центробанк рекомендовал отменить плату за обслуживание мобилизованных инвесторовЦБ рекомендовал брокерам отменить или снизить плату для мобилизованных инвесторов

Российский Центробанк (ЦБ) рекомендовал брокерам поддержать мобилизованных инвесторов и отменить или снизить плату за их обслуживание. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Рекомендации, направленные профучастникам рынка ценных бумаг, также касаются инвесторов, которые торговали с плечом и не смогли вовремя вернуть взятые у брокера деньги и активы в связи с мобилизацией. ЦБ предлагает по возможности реструктуризировать накопившуюся задолженность, а также не взыскивать имущество для ее погашения.

«Клиринговым организациям рекомендовано вернуть комиссии участникам торгов, действующим в интересах мобилизованных клиентов», — говорится в сообщении.

Ранее ЦБ разъяснил порядок предоставления отсрочки по кредитам гражданам, которых затронула мобилизация. Банкам и микрофинансовым организациям рекомендовано разработать специальные программы реструктуризации и не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени), а также не предъявлять требований о досрочном исполнении обязательств. Рекомендовано также приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья, не выселять из ипотечного жилья, на которое ранее было обращено взыскание.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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