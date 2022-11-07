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Церковь чтит память святых мучеников Маркиана и Мартирия Константинопольских

Церковь чтит память святых мучеников Маркиана и Мартирия Константинопольских

Православная церковь 7 ноября вспоминает подвиги мучеников Маркиана и Мартирия Константинопольских, которые широко почитаются как православной, так и католической церковью.

Из их жития известно, что оба мученика служили в Константинопольском соборе при римском императоре Констанции II. Маркиан был чтецом, а Мартирий — иподиаконом. Также они несли послушание секретарей у патриарха Павла I Исповедника. После учреждения Констанцием по всей империи ереси арианства, отвергающей концепцию триединого Бога, еретики-ариане отправили в ссылку, а затем и казнили патриарха. Его кафедра была передана ставленнику ариан — Македонию.

Ариане хотели привлечь Маркиана и Мартирия на свою сторону, однако те отвергли все их посулы и предложения, за что их сначала подвергли пыткам, а затем отрубили их головы мечом. Казнены святые мученики были в 355 году, а другие христиане с благоговением похоронили их, пишет «Царьград». После победы сторонников Никейского Символа веры над арианами Маркиан и Мартирий стали почитаться как мученики по всей империи.

Также в этот день церковь чтит память святой Тавифы Иоппийской, известной своей праведностью и помощью бедным, для которых она шила одежду. Как свидетельствует книга Деяний святых апостолов, когда Тавифа заболела и умерла, то к месту ее смерти приехал апостол Петр. Он помолился, подошел к постели женщины и сказал: «Тавифа, встань!» После этого она воскресла, говорится в Деяниях святых апостолов. 

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По материалам: pnp.ru

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