. Церковный праздник 8 ноября 2022 года: что можно и что нельзя делать в день памяти великомученика Димитрия Солунского

Православные верующие 8 ноября 2022 года будут чтить память великомученика Димитрия Солунского. Чтобы провести этот день правильно, нужно знать, что можно и что нельзя делать, от чего стоит отказаться, а на что обратить особое внимание.

Что можно делать в день памяти Дмитрия Солунского 8 ноября 2022 года

В этот день христиане чтут память усопших воинов, а еще отказываются от любой домашней работы и дел, которые очерняют душу. День считается поминальным, потому что Дмитрий Солунский является покровителем всех военных, которые отдали свою жизнь на поле боя. Именно поэтому принято в этот день поминать всех усопших воинов.

Поскольку данный день поминальный, то соблюдаются все традиции, которые связаны с почитанием памяти усопших людей. 8 ноября следует отправиться в храм, прочесть специальную молитву, посетить кладбище и устроить поминальное застолье.





По давно сложившейся традиции на поминальный стол необходимо ставить пироги, кутью, кисель, блины, а также крашеные яйца. Отказаться следует от любой тяжелой пищи, а еще от спиртных напитков.

Если в данный день хозяйки будут печь блины, то первый из них необходимо оставить для усопших. Именно поэтому блинчик нужно положить на тарелку и поставить ее на всю ночь на подоконник. Он считается границей между двумя мирами. Проснувшись утром, блин стоит отдать животным или птицам.

Сон, который приснится в ночь на 8 ноября, будет полон откровений и намеков. Над такими снами стоит подумать и понять, что бы они могли значить и к чему привести.

Данный день необходимо провести не только за поминальным столом, но и посетить своих родственников, дедушек и бабушек. Отправляясь к ним в гости, следует взять с собой какое-то угощение.

Что запрещено делать 8 ноября 2022 года, в день памяти Дмитрия Солунского

В праздничный день запрещается заниматься любой работой по дому, а именно:

делать ремонт;

убирать;

стирать;

готовить;

заниматься заготовками;

солить капусту;

заниматься рукоделием.

Запрещается брать в руки острые предметы (вилки, ножи, спицы, иглы), иначе можно ускорить свою судьбу.





Не рекомендуется вспоминать плохое об усопшем родственнике, его грехи, ошибки, нехорошие действия и поступки. Если все это вспоминать, то можно потревожить его душу и тогда он будет часто приходить во снах.

Нельзя делать людям гадости, сплетничать, проявлять агрессию, ругаться, применять физическую силу, сквернословить. Все плохое, что будет совершено в этот праздник, вернется к человеку в троекратном размере.

Не рекомендуется в день памяти великомученика Димитрия Солунского устраивать шумные веселья, вечеринки, праздники, громко смеяться, посещать увеселительные заведения. Не стоит смотреть веселые комедии и делать то, что может обидеть усопших.

Особое внимание следует обращать на погоду и одеваться соответственно, иначе она может обмануть человека. Лучше всего одеться потеплее, даже если за окном светит солнце и нет никаких осадков.

Незамужним дамам ни в коем случае не стоит гладить котов, даже своего домашнего, иначе будущий супруг окажется гулящим, а любовь быстро пройдет.

Какую молитву нужно читать 8 ноября





Придя в церковь, стоит поставить свечи за упокой души всех усопших родственников и прочесть молитву.