. Член СПЧ Марина Ахмедова возглавила ИА "Регнум"
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Член СПЧ Марина Ахмедова возглавила ИА "Регнум"

Член СПЧ Марина Ахмедова возглавила ИА "Регнум"

Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Марина Ахмедова назначена главным редактором ИА "Регнум".

"Сердечно поздравляем нашу коллегу Марину Ахмедову! Новых больших свершений", — говорится в сообщении СПЧ.


Ахмедова работала в издательском доме "Секрет фирмы", журналах "Эксперт" и "Русский репортёр", была колумнистом сайта "Украина.ру". В 2014-2018 годах освещала конфликт в ДНР. Сейчас она снова работает на освобожденных территориях.

"Марина - большой патриот. Четыре года она провела в Донбассе. Беспристрастно показывала, что творилось там всё это время. С началом СВО вновь приехала в ДНР. И не только как журналист, но и как активный общественник. Марина закупает и передает гуманитарную помощь для мирных жителей. Горжусь знакомством с ней. И мои поздравления! И удачи!", - прокомментировал назначение заместитель председателя комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты (ОП) РФ Александр Малькевич.

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По материалам: uposters.ru

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