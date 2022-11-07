. Что может рассказать ваша дата рождения о перспективах вашего финансового благополучия

Язык цифр может многое рассказать о человеке, в том числе о заложенном в его дате рождения финансовом потенциале. Мы привыкли считать, что все зависит от желания и трудолюбия человека, что при желании каждый может раскрыть в себе потенциал для достижения финансового благополучия. Однако это далеко не так. Желание и стремление решают многое, но далеко не все. Как бы это фатально не звучало, но весь ваш финансовый потенциал уже запрограммирован в дате рождения.

О чем говорят цифры в вашей дате рождения

В нумерологии существует несколько расчетов, которые показывают возможности человека для зарабатывания больших денег и достижения успеха в жизни, но в большинстве случаев они просто дополняют и раскрывают друг друга. Все они построены на концепции отдельных чисел, которые отвечают за бизнес, материальное благополучие и способности к заработку.





Это три цифры:

1 — отвечает за развитие таких качеств, как жизненная стойкость, стремление к власти, способность к самовыражению. Единичка дает развитие качествам характера, которые ведут к налаживанию деловых связей, легкой коммуникации, уверенности в себе.

4 — отвечает за трудолюбие, расчетливость, последовательность действий. Эта цифра способствует развитию профессионализма в том или ином деле, стремлению добиваться результатов, выстраивая стратегию бизнеса и деловые связи.

7 — отвечает за философский склад ума, исследовательский интерес, способности к самоанализу. Аккумулирует в человеке собственный опыт и результаты чужого, вырабатывает умение правильно применять его на практике.

Каждая из этих цифр в полной дате вашего рождения будет добавлять ваши потенциальные возможности к достижению финансового благополучия. Каждая из этих цифр показывает склонность человека к обусловленным ею качествам, отсутствие каких-то «счастливых» цифр говорит о том, что эти качества надо вырабатывать и правильно сочетать их с уже имеющимися.

Как вычислить свою предрасположенность к финансовому благополучию

В нумерологии используется также формула, по которой легко можно подсчитать свои финансовые возможности. Для этого все числа даты рождения записываем в одну строчку и полученное длинное число делим на 9.





К примеру, вы родились 24 апреля 1983 года. Ваша нумерологическая строка — 24041983. Разделив это число на 9, получаем 2671331,44. Далее рассматриваем полученное число с учетом первой цифры после запятой — 26713314.

Ищем в нем уже известные цифры, отвечающие за финансовое благополучие. В данном случае имеются даже две единички, четверка и семерка. Это указывает на высокий финансовый потенциал человека, рожденного в эту дату, а двойная единичка — на усиленное стремление к власти и самовыражению.

Удвоенные и утроенные цифры 1, 4 и 7 говорят о высоком потенциале и развитии нужных качеств. Люди, имеющие по несколько таких цифр в дате рождения — настоящие везунчики, способные легко зарабатывать миллионы.

О чем говорит отсутствие счастливых цифр и какие еще расчеты могут быть полезны

Люди, у которых в дате рождения отсутствуют эти цифры, могут научиться зарабатывать деньги, но они вряд ли способны добиться больших успехов в бизнесе и стать финансово независимыми.

Если бы в полученном числе не было единички, это говорило бы о том, что у человека слабая жизненная стойкость и отсутствуют способности к самовыражению. Даже при наличии четверки и семерки, ему было бы сложно зарабатывать деньги.





Отсутствие четверки может говорит о лени, слабой мотивации, отсутствие семерки — о плохих способностях к самоанализу и неумению использовать свой и чужой опыт.

Далее можно продолжить расчет, разделив полученный цифровой ряд на 7. Полученное число — 3816187,7.

Здесь важно обратить внимание на первую цифру после запятой. Если это 8 (в нашем случае не получилось такое значение), это говорит о том, что данный человек обладает талантом и интеллектуальными способностями к тому, чтобы создать собственную компанию, разработать свой бренд и стать невероятно богатым человеком.