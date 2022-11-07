. Что такое денежная девятка, когда можно проводить ритуал в ноябре и декабре 2022 года, что делать, чтобы разбогатеть

Денежная девятка в ноябре и декабре 2022 года может принести богатство и достаток. Нужно только знать, что делать. Денежная девятка считается достаточно действенной техникой, которая умеет открывать материальный поток. Благодаря ей получится быстро наладить свое финансовое положение.

Подходящие дни для денежной девятки в ноябре 2022 года

Денежной девяткой называют ритуал, который привлекает финансы. Это не мистика, не колдовство, а обычный способ влияния на человеческое подсознание. Проводить его нужно в правильные дни, чтобы получить тот эффект, на который вы рассчитываете.

Время для ритуала знают астрологи и нумерологи. Благодаря силе мысли процесс способствует продвижению финансового направления, открывая новые пути для заработков. Для этого на запястье важно нарисовать цифру 9 с точкой и прочесть специальные аффирмации.





В ноябре есть благоприятные дни: 9, 11, 12, 18, 20, 21 и 27.

Для того чтобы сделать усилить действие ритуала, важно произносить следующие слова:

Я богатый, сильный, могу купить все, чего пожелает душа моя.

У меня есть деньги на все свои желания.

Для меня финансы не являются проблемой.

Я готов принять в свою жизнь большие деньги.

Работа дает мне отличный доход.

Когда делать ритуал денежной девятки в декабре 2022 года

Окончание года будет отличным временем для того, чтобы организовать себе презент перед праздниками. А хорошим подарком станет открытие финансовых потоков. Но помните, что нарисовать девятку можно лишь в определенное время, иначе толку от этого точно не будет.





В последнем месяце года есть дни, которые позволят эффективно провести ритуал: 3, 9, 12, 18, 21, 27 и 31 декабря.

Рисовать девятку важно не только в эти дни, но и подходящим цветом. Она должна находиться строго на запястье, и не забывайте о точке. В прямом смысле важно нарисовать цифру красного цвета, чтобы она точно принесла улучшение финансового положения.

Почему работает денежная девятка

В действительности ответ скрывается в человеческой голове. На подсознательном уровне человек отрицательными мыслями зазывает к себе плохое денежное положение. Частые мысли о нехватке средств и несправедливости в жизни приводят к тому, что у вас снова и снова нет денег. Вы открываете кошелек и считаете последние копейки.





Ритуал на привлечение денег давно уже известен, ведь он простой в исполнении и силен в действии. Не понадобится никаких хитростей. Каждый из вас сможет призвать в свою жизнь успех и богатство. Достаточно только цветного фломастера.

Стоит уточнить, что практика девятки давно считается лучшим методом для привлечения денег. А само число в нумерологии является символом достатка и благополучия. Поэтому оно часто применяется в разных методиках получения счастья.