. Что такое денежная девятка, когда можно проводить ритуал в ноябре и декабре 2022 года, что делать, чтобы разбогатеть
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Что такое денежная девятка, когда можно проводить ритуал в ноябре и декабре 2022 года, что делать, чтобы разбогатеть

Что такое денежная девятка, когда можно проводить ритуал в ноябре и декабре 2022 года, что делать, чтобы разбогатеть

Что такое денежная девятка, когда можно проводить ритуал в ноябре и декабре 2022 года, что делать, чтобы разбогатеть

Денежная девятка в ноябре и декабре 2022 года может принести богатство и достаток. Нужно только знать, что делать. Денежная девятка считается достаточно действенной техникой, которая умеет открывать материальный поток. Благодаря ей получится быстро наладить свое финансовое положение.

Подходящие дни для денежной девятки в ноябре 2022 года

Денежной девяткой называют ритуал, который привлекает финансы. Это не мистика, не колдовство, а обычный способ влияния на человеческое подсознание. Проводить его нужно в правильные дни, чтобы получить тот эффект, на который вы рассчитываете.

Время для ритуала знают астрологи и нумерологи. Благодаря силе мысли процесс способствует продвижению финансового направления, открывая новые пути для заработков. Для этого на запястье важно нарисовать цифру 9 с точкой и прочесть специальные аффирмации.


В ноябре есть благоприятные дни: 9, 11, 12, 18, 20, 21 и 27.

Для того чтобы сделать усилить действие ритуала, важно произносить следующие слова:

Я богатый, сильный, могу купить все, чего пожелает душа моя.
У меня есть деньги на все свои желания.
Для меня финансы не являются проблемой.
Я готов принять в свою жизнь большие деньги.
Работа дает мне отличный доход.

Когда делать ритуал денежной девятки в декабре 2022 года

Окончание года будет отличным временем для того, чтобы организовать себе презент перед праздниками. А хорошим подарком станет открытие финансовых потоков. Но помните, что нарисовать девятку можно лишь в определенное время, иначе толку от этого точно не будет.


В последнем месяце года есть дни, которые позволят эффективно провести ритуал: 3, 9, 12, 18, 21, 27 и 31 декабря.

Рисовать девятку важно не только в эти дни, но и подходящим цветом. Она должна находиться строго на запястье, и не забывайте о точке. В прямом смысле важно нарисовать цифру красного цвета, чтобы она точно принесла улучшение финансового положения.

Почему работает денежная девятка

В действительности ответ скрывается в человеческой голове. На подсознательном уровне человек отрицательными мыслями зазывает к себе плохое денежное положение. Частые мысли о нехватке средств и несправедливости в жизни приводят к тому, что у вас снова и снова нет денег. Вы открываете кошелек и считаете последние копейки.


Ритуал на привлечение денег давно уже известен, ведь он простой в исполнении и силен в действии. Не понадобится никаких хитростей. Каждый из вас сможет призвать в свою жизнь успех и богатство. Достаточно только цветного фломастера.

Стоит уточнить, что практика девятки давно считается лучшим методом для привлечения денег. А само число в нумерологии является символом достатка и благополучия. Поэтому оно часто применяется в разных методиках получения счастья.

# Общество Эзотерика
По материалам: rsute

Последние новости

Юрист предупредил о способных «разорить» банковских картах
Юрист предупредил о способных «разорить» банковских картах
Что такое денежная девятка, когда можно проводить ритуал в ноябре и декабре 2022 года, что делать, чтобы разбогатеть
Что такое денежная девятка, когда можно проводить ритуал в ноябре и
Катя Горина смешит всех своими претензиями на лидерство
Катя Горина смешит всех своими претензиями на лидерство
Миро растоптала Аллу Пугачеву
Миро растоптала Аллу Пугачеву
Алексей Панин сел на шею дочери, которую заставляет работать
Алексей Панин сел на шею дочери, которую заставляет работать
Кушанашвили топит за Максима Галкина* за деньги
Кушанашвили топит за Максима Галкина* за деньги
Американский адмирал признал, что США теряют способность сдерживать соперников
Американский адмирал признал, что США теряют способность сдерживать
Стало известно о планах Meta массово сократить сотрудников
Стало известно о планах Meta массово сократить сотрудников
В Москве пройдет «ледяной дождь»
В Москве пройдет «ледяной дождь»
Неизвестные в Косово бросили бутылку с зажигательной смесью в дом сербской семьи
Неизвестные в Косово бросили бутылку с зажигательной смесью в дом
Стефания Маликова открыла свой бутик
Стефания Маликова открыла свой бутик
Худая Полина Гагарина не устроила всех без изюминки
Худая Полина Гагарина не устроила всех без изюминки

Топ на сегодня

Что несет кровавое полнолуние и тотальное лунное затмение 8 ноября всем знакам зодиака: гороскоп
Что несет кровавое полнолуние и тотальное лунное затмение 8 ноября
Мама Наташи Королевой вышла за богача
Мама Наташи Королевой вышла за богача
МИД Ирана рассказал о поставках России беспилотников еще до начала спецоперации
МИД Ирана рассказал о поставках России беспилотников еще до начала
В Ставрополье стартовал конкурс "Флагманы образования. Муниципалитет"
В Ставрополье стартовал конкурс "Флагманы образования.
Самой красивой девушкой года признали Милю Нургалиеву (14 фото)
Самой красивой девушкой года признали Милю Нургалиеву (14 фото)

Еще по теме

Денежная девятка: ритуал на счастье и богатство
Денежный ритуал «Волшебная девятка»: симороним на богатство
Обряд на быстрые деньги
«Денежная банка»: ритуал для привлечения денег и роста прибыли