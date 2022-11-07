. Даня Милохин опустился на дно, заявил Стоун

Певец Даня Милохин в лип в скандальные разборки. Отказавшийся сниматься в шоу «Ледниковый период» Даня Милохин встрял в новую историю. Звезда Сети публично оскорбил Валю Карнавал, за которую уже успел вступиться её жених Саша Стоун. Юный тиктокер вел эфир из Дубая, куда он снова уехал после недавнего возвращения в Россию, во время которого сказал, что считает Карнавал «использованной». Именно поэтому, как говорит Милохин, у него с ней не сложился роман. Стоун стал на защиту своей невесты и был дико взбешен выходкой Милохина. Возлюбленный обиженной Карнавал обещает разобраться с блогером. В своей речи он удивился, как вообще Даня со своим уровнем развития смог попасть на ТВ.«Ты уже и так всей России показал, какой ты «мужчина» и как тебе знакомы такие понятия как уважение, ответственность, мужественность. Живи своей уже почти никому не интересной жизнью. Оглядывайся и продолжай тонуть на дно, глупый мальчишка», — пишет Стоун в Сети. Как ни странно, часть фанатов еще не потеряла веру в Милохина. Нашлись те, кто поддержал его точку зрения. Мол, Даня не виноват в том, что у Вали сложилась такая репутация. Напомним, что самым громким скандалом в жизни Карнавал до недавнего времени был её конфликт с Ларисой Долиной. Звезда Сети поругалась с народной артисткой на съемках шоу «Музыкалити». Причиной ссоры стали высказывания Долиной о способностях Карнавал.