. Даня Милохин смешал с грязью Валю Карнавал

Певец Даня Милохин сделал скандальный выпад против своей коллеги. Тиктокер сделал очередное скандальное заявление. Уехавший из России Даня Милохин продолжает критиковать своих коллег по цеху. Теперь от тиктокера досталось Вале Карнавал. Блогер нелицеприятно высказался о девушке.«Да, она красивая. На самом деле при всем добре она, да. Но... как бы это объяснить?.. Для меня она как будто использованная уже», — заявил Милохин на стриме. При этом поклонники посоветовали Дане пока не возвращаться в Москву. Ведь уже разминает кулаки Саша Стоун — возлюбленный Вали.