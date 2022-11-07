. День 7 ноября в истории

День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование 24-й го­довщины Великой Октябрьской социалистической револю­ции (1941).

День воинской славы РФ, установленный в 2004 году.

В ноябре 1941 года советские войска вели тяжелые оборонительные бои с фашистскими войсками на подступах к Москве. В некоторых местах линия фронта проходила всего в 30 километрах от центра города. Чтобы поднять моральный дух армии и всей стране, а также показать всему миру, что Москва не сдаётся, было решено провести парад.

Подготовка к нему велась в атмосфере строгой секретности. О времени начала парада Верховный Главнокомандующий Иосиф Сталин сообщил членам Политбюро ЦК 6 ноября после заседания, посвященного 24-й годовщине Октябрьской революции, которое прошло на станции метро «Маяковская». Командиры частей, участвующих в параде, узнали об этом только поздно ночью.

Утром 7 ноября с Кремлёвских башен и Мавзолея была снята маскировка. Парад, в котором участвовали более 28 тысяч военнослужащих и представителей народного ополчения, начался в 8 часов и продолжался 25 минут. Им командовал начальник гарнизона Москвы генерал-лейтенант Павел Артемьев, принимал маршал Советского Союза Семен Буденный.

День Октябрьской революции 1917 года.

Памятная дата РФ, установленная Федеральным законом от 21 июля 2005 года «О внесении изме­нений в Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) РФ».

7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года в Петрограде под руководством Военно-революционного комитета Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов началось вооруженное восстание рабочих, солдат городского гарнизона и матросов Балтийского флота. Был взят Зимний дворец, свергнуто и арестовано Временное правительство и провозглашена Советская власть.

С 1918 года 7 ноября праздновался как Годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. В 1927-1992 годах праздник отмечали 7 и 8 ноября, оба дня были выходными. В 1996 году он получил новое название — День согласия и примирения. В 2004 году праздник утратил статус нерабочего дня, а через год 7 ноября был объявлен памятной датой — Днём Октябрьской революции 1917 года.

Начинается Международная неделя науки и мира.

Она проводится еже­годно в неделю, на которую приходится 11 ноября, в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 6 декабря 1988 года.

В течение недели в университетах и академиях проводятся лекции, семинары, дискуссии. Учёные обмениваются опытом, налаживают сотрудничество, организуют совместные международные проекты.

Международная неделя науки и мира продлиться до 13 ноября.

32 года назад (1990) была предпринята попытка покушения на президента СССР Михаила Горбачева.

Во время демонстрации по случаю годовщины Октябрьской революции слесарь Ижорского завода Александр Шмонов попытался выстрелить в Михаила Горбачева, стоящего на Мавзолеи, из охотничьего ружья. Он считал, что президент СССР повинен в падении уровня жизни в стране, а также в гибели людей во время разгона демонстрации в Тбилиси в апреле 1989 года и в Баку в январе 1990 года. Шмонов был обезоружен и задержан. Осенью 1991 года он был признан невменяемым и направлен на принудительное лечение.

104 года назад (1918) выпущены первые марки Советской России.

Они были приурочены к первой годовщине Октябрьской революции. На марках была изображена рука с мечом, разрубающим цепь. Марка синего цвета стоила 35 копеек, коричневого — 70 копеек.

Решение о выпуске марок приняло еще Временное правительство в 1917 году. Был проведён конкурс на лучший рисунок, на котором победу одержал художник Рихард Зариньш. Но изготовить марку до Октябрьской революции не успели.

В 1918 году Наркомпочтель РСФСР, после некоторого изменения клише, издал распоряжение об их выпуске. 7 ноября на почтамтах страны появились в продаже первые революционные марки. Они выпускались до 1922 года. В августе 1923 года в обиход вошли почтовые марки с надписью «СССР».

120 лет назад (1902) в России был открыт первый вытрезвитель.

Он открылся в Туле под названием «Приют для опьяневших». Его организовал врач Фёдор Архангельский. Вытрезвитель состоял из двух отделений: амбулатории для пьяниц и приюта для детей пьющих родителей. Средства на содержание заведения выплачивались из городской казны.

Спустя некоторое время «приюты для опьяневших» открылись почти в каждом губернском городе.

Первый советский вытрезвитель был открыт 14 ноября 1931 года в Ленинграде. Первоначально они находились в ведении Наркомата здравоохранения, а затем были переподчинены милиции. Последний вытрезвитель в России закрылся в 2011 году.

154 года назад (1868) Министерство народного просвещения утвердило устав Русского химического общества (РХО).

Инициатором его создания выступил Дмитрий Менделеев. Организацию возглавил химик-органик Николай Зинин. Позднее РХО и Русское физическое общество были объединены в Русское физико-химическое общество, которое просуществовало 1930 года.

В 1932 году, на 6-м Менделеевском съезде в Харькове, было принято решение о создании единой организации химиков СССР — Всесоюзного химического общества им. Д.И. Менделеева. После распада СССР было образовано Российского химического общества им. Д.И. Менделеева.