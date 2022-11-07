. Девушка украсила крыльцо своего дома и получила неожиданное письмо от соседа
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Девушка украсила крыльцо своего дома и получила неожиданное письмо от соседа

Девушка украсила крыльцо своего дома и получила неожиданное письмо от соседаСосед потребовал от пользовательницы Reddit убрать с крыльца ее дома искусственные цветы

Пользовательница Reddit с ником HedgehogSmoothie показала на портале фотографию письма от одного из соседей, в котором девушке выдвигается неожиданное требование из-за того, что она украсила крыльцо своего дома искусственными цветами. Авторша поста призналась, что послание ее обеспокоило. Вместе с тем многие юзеры высмеяли заявление соседа.

«До нашего сведения дошло, что растения в горшках, выставленные у вашего крыльца, ненастоящие и являются искусственной декорацией», — говорится в письме. Его автор утверждает, что подобные украшения «крайне негативно» повлияют на дома остальных жителей района и в случае, если кто-то из них захочет продать свое жилье, потенциальные покупатели «будут убегать» при виде таких цветов.

Помимо того, в послании заявляется, что ранее группа из 15 соседей устроила сбор по поводу искусственных цветов HedgehogSmoothie, на котором также якобы присутствовал представитель природоохранного ведомства. Собравшиеся решили дать девушке два дня на то, чтобы она избавилась от декораций. «Если вы не станете этого делать, мы можем прибегнуть к официальным мерам, которые будут включать в себя вызов полиции для подачи иска или удаление и выбрасывание растений», — предупредил рассказчицу автор.

«Я знаю, что не сделала ничего незаконного, но письмо все-таки является угрозой, из-за которой я слегка волнуюсь», — призналась девушка. Однако многие пользователи сочли требование соседа нелепым. «Попросту уморительно, что они думают, будто полиции будет дело до этого», — заметил один из юзеров. «Я бы никогда не купил дом рядом с человеком, у которого есть искусственное растение. А что еще тогда может быть искусственным? Их дом? Они сами? А что если я сам искусственный и даже не знаю об этом?» — пошутил другой комментатор.

Позднее рассказчица уточнила в комментариях, что получила новое письмо от, вероятнее всего, того же соседа. В послании утверждалось, что девушке разрешено хранить искусственные цветы на крыльце, однако только до декабря. Ей также порекомендовали обзавестись живыми растениями.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что переехал в новый дом и также получил внезапное письмо с требованием от соседей. Его содержание рассмешило комментаторов.

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По материалам: lenta.ru

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