. Директор Моисеева рассказал о помощи Пугачевой с похоронами певца
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Директор Моисеева рассказал о помощи Пугачевой с похоронами певца

Директор Моисеева рассказал о помощи Пугачевой с похоронами певцаДиректор Моисеева рассказал о помощи Пугачевой с организацией похорон певца

Директор умершего исполнителя Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал, что эстрадная певица Алла Пугачева помогла с организацией похорон музыканта. Об этом он сообщил в беседе с Prozvezd.info.

Медиаменеджер поведал, что многие коллеги Моисеева оказали помощь с организацией похоронной церемонии: «После смерти Бориса возник вопрос с захоронением. Эту проблему помог решить Игорь Крутой. Игорь Яковлевич откликнулся по первому моему звонку и вопрос с захоронением был сразу решен. Мне помогали Алла Борисовна, Лолита, Алсу...»

Горох добавил, что Моисеев и Пугачева всегда были на связи и поддерживали дружеские отношения. «Она постоянно нам помогала. Холодильник забивала до отказа. Один раз в месяц передавала посылку с продуктами, в которой было столько всего, что невозможно было съесть», — рассказал директор Моисеева.

Сама Пугачева не смогла посетить похороны музыканта, так как незадолго до этого покинула Россию.

Борис Моисеев умер 27 сентября. Ему было 68 лет. Артиста нашли мертвым в его московской квартире на Краснопролетарской улице. Его похоронили 2 октября на Троекуровском кладбище.

Позже стало известно, что Следственный комитет России начал проверку обстоятельств смерти певца.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Турции перевернулся пассажирский автобус
В Турции перевернулся пассажирский автобус
Директор Моисеева рассказал о помощи Пугачевой с похоронами певца
Директор Моисеева рассказал о помощи Пугачевой с похоронами певца
Гороскоп от Анжелы Перл на 8 ноября 2022 года: кому удастся избежать ошибок в этот день
Гороскоп от Анжелы Перл на 8 ноября 2022 года: кому удастся избежать
Картина из нидерландского музея вновь признана работой Рембрандта
Картина из нидерландского музея вновь признана работой Рембрандта
Россиян предупредили о риске остаться без новогодних подарков из Китая
Россиян предупредили о риске остаться без новогодних подарков из Китая
Доктор Мясников оценил эффективность популярного метода исследования
Доктор Мясников оценил эффективность популярного метода исследования
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года
В Турции объяснили проблемы зерновой сделки
В Турции объяснили проблемы зерновой сделки
В свердловском МЧС прокомментировали информацию о пожаре на Белоярской АЭС
В свердловском МЧС прокомментировали информацию о пожаре на
Четкие и правильные отжимания
Четкие и правильные отжимания
Россиянам стало требоваться больше денег для счастья
Россиянам стало требоваться больше денег для счастья
Петербург - культурная столица или как танцуют в городе на Неве
Петербург - культурная столица или как танцуют в городе на Неве

Топ на сегодня

Эксперты Bruegel и IIF оценили эффект западных санкций против России
Эксперты Bruegel и IIF оценили эффект западных санкций против России
Гарик Харламов ушел из Comedy Club (фото + видео)
Гарик Харламов ушел из Comedy Club (фото + видео)
"Нет чести, совести и любви": экс-участница группы "2Маши" Зайцева высказалась о своей коллеге Маше Шейх
"Нет чести, совести и любви": экс-участница группы
Волонтеры #МЫВМЕСТЕ помогают с переездом жителям Херсонской области в другие регионы РФ
Волонтеры #МЫВМЕСТЕ помогают с переездом жителям Херсонской области в
Производители нефти в США столкнулись с неожиданным увеличением прибыли
Производители нефти в США столкнулись с неожиданным увеличением

Еще по теме

Какие звезды похоронили Бориса Моисеева
Алла Пугачева собирается помочь с похоронами Бориса Моисеева
Директор Бориса Моисеева начала зарабатывать на его смерти
Брат Бориса Моисеева отказался приезжать на его похороны