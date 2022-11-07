. Дочка Маши Распутиной после громкого скандала примерилась с мамой
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Дочка Маши Распутиной после громкого скандала примерилась с мамой

Дочка Маши Распутиной после громкого скандала примерилась с мамой
Певица Маша Распутина выгнала свою дочь из дома. Студентка МГИМО в прошлом году казалась в центре скандала. Мария заявила, что ее домогался брат по отцовской линии. Дочь поп-звезды устроила драку с родственником в эфире ток-шоу. Распутина тяжело переживала семейную драму, она получила проблемы со здоровьем на нервной почве.  Теперь девушка призналась, что наладила контакт с близкими. По словам Марии, ей удалось забыть старые обиды и вновь сблизиться со звездной матерью. «С мамой у меня сейчас получше отношения. Мы помирились с ней, общаемся. Были конфликты, как у мамы с дочкой. Мы, скажем так, пришли к мирному соглашению. Я повзрослела, и мама повзрослела, чтобы сохранить теплые дружеские отношения», — призналась Мария. Захарова переехала из московской квартиры к родителям. Девушка отметила, что живет в гостевом домике на территории четырехэтажного особняка певицы на Рублевке.
«Отчасти мне там нравится жить, я одна. С другой стороны, хотелось бы всё-таки жить с родителями, мы же одна семья. С папой отношения остались такими же. Не могу сказать, что они плохие, но с мамой я общаюсь больше. По будням я просыпаюсь утром, могу позавтракать, езжу на занятия, могу вечером в кафе сходить с подругой, не каждый день. А выходные у меня свободные, могу проснуться во сколько захочу», — рассказала дочь исполнительницы хита «Играй, музыкант!». Мария не скрывает, что родители оказывают ей поддержку. Девушка пользуется услугами домашнего персонала и получает деньги на карманные расходы от Маши Распутиной. «Я учусь заочно, институт родители оплачивают. Готовлю иногда сама. Самой только если посуду помыть. Есть домработница, поэтому сама не убираюсь. Мама дает мне деньги на карманные расходы. Если иду в кафе с подругой, то дает 5-7 тысяч рублей», — пояснила Мария. Представительница звездной семьи старается поддерживать маму. Студентка рассказала, как заботится о Распутиной. «Если она болеет, то, конечно, забочусь. Могу чай сделать. У нас нет такого, чтобы мама с дочерью были подружками. Зная мамин характер, она не будет как подружка», — разоткровенничалась младшая дочь Распутиной в эфире ток-шоу «Звезды сошлись».
# Шоу-бизнес Распутина Маша
По материалам: z-aya

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