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Доктор Мясников оценил эффективность популярного метода исследования

Доктор Мясников оценил эффективность популярного метода исследованияВрач Мясников заявил, что при боли в спине МРТ не дает полезной для лечения информации

Врач, телеведущий Александр Мясников оценил оценил эффективность магнитно-резонансной томография (МРТ) при болях в спине. В своем Telegram-канале он заявил, что этот популярный метод исследования не дает полезной для лечения информации.

Мясников предупредил, что делать МРТ без специальных рекомендаций врача противопоказано. «Боль в спине показаниями не являются. Спина как болела, так и будет болеть», — подчеркнул медик. Для лечения спины доктор посоветовал сбросить лишний вес, много двигаться и регулярно заниматься лечебной гимнастикой. «МРТ не лечит! И дает информацию, которая не имеет смысла», — добавил он. По его словам, зачастую боль в спине свидетельствует о грыже или спондилезе.

Специалист выразил уверенность в том, что пациенты часто самостоятельно обращаются в медучреждения для получения бессмысленных диагностик и консультаций.

Ранее Мясников назвал длительное использование сосудосуживающих капель популярной ошибкой при лечения насморка. Медик рассказал, что эта группа лекарств может приводить к проблемам с сердцем, в частности к нарушениям ритма этого органа.

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По материалам: lenta.ru

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