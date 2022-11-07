. Джабаров заявил, что Израиль разделяет отношение России к нацизму

Израиль намертво стоит с Россией в вопросе отношения к истории Второй мировой войны. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире телеканала «Вместе-РФ», комментируя итоги парламентских выборов в Израиле, на которых победил лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху.

По словам сенатора, голос Израиля всегда имеет вес, несмотря на небольшие размеры этой страны. «Голос Израиля всегда весом. Маленькая страна, но с большими связями, как говорится», — сказал Джабаров. Он добавил, что России «очень важно» отношение Израиля к истории Второй мировой войны, борьбе с фашизмом, нацизмом. «Здесь израильтяне стоят в одном ряду с нами намертво», — подчеркнул парламентарий.

Джабаров считает, что с проявлением украинскими властями «неонацистских черт» Израиль будет сильнее дистанцироваться от них.

В конце октября «Парламентская газета» писала, что Израиль отказался поставлять вооружение Украине. Об этом стало известно во время телефонного разговора министров двух стран.