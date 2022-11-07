. Джабаров заявил, что Израиль разделяет отношение России к нацизму
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Джабаров заявил, что Израиль разделяет отношение России к нацизму

Джабаров заявил, что Израиль разделяет отношение России к нацизму

Джабаров заявил, что Израиль разделяет отношение России к нацизму

Израиль намертво стоит с Россией в вопросе отношения к истории Второй мировой войны. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире телеканала «Вместе-РФ», комментируя итоги парламентских выборов в Израиле, на которых победил лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху.

По словам сенатора, голос Израиля всегда имеет вес, несмотря на небольшие размеры этой страны. «Голос Израиля всегда весом. Маленькая страна, но с большими связями, как говорится», — сказал Джабаров. Он добавил, что России «очень важно» отношение Израиля к истории Второй мировой войны, борьбе с фашизмом, нацизмом. «Здесь израильтяне стоят в одном ряду с нами намертво», — подчеркнул парламентарий.

Джабаров считает, что с проявлением украинскими властями «неонацистских черт» Израиль будет сильнее дистанцироваться от них.

В конце октября «Парламентская газета» писала, что Израиль отказался поставлять вооружение Украине. Об этом стало известно во время телефонного разговора министров двух стран.

# Политика / Главные новости Политика
По материалам: pnp.ru

Последние новости

На Xbox стал доступен бесплатно ремастер «Лучшей инди-игры для Xbox Live 2009 года»
На Xbox стал доступен бесплатно ремастер «Лучшей инди-игры для Xbox
Германия заявила об отсутствии готовности России к мирным переговорам
Германия заявила об отсутствии готовности России к мирным переговорам
Лена Катина рассказала о ссорах с мужем миллионерам
Лена Катина рассказала о ссорах с мужем миллионерам
Александр Ревва не желает общаться с матерью
Александр Ревва не желает общаться с матерью
Катя Гордон посмеялась над вернувшейся Ксении Собчак
Катя Гордон посмеялась над вернувшейся Ксении Собчак
Любовь Успенская намерена зарабатывать на своей дочери
Любовь Успенская намерена зарабатывать на своей дочери
Александр Серов получил оплеуху от дочери
Александр Серов получил оплеуху от дочери
Кого стоит поздравить с днем ангела 8 ноября 2022 года
Кого стоит поздравить с днем ангела 8 ноября 2022 года
Россия резко снизила экспорт угля
Россия резко снизила экспорт угля
Новый вид дафний из горных озер Японии возник в результате древней межвидовой гибридизации
Новый вид дафний из горных озер Японии возник в результате древней
Финляндия отказалась размещать ядерное оружие НАТО
Финляндия отказалась размещать ядерное оружие НАТО
Нарусова отказалась комментировать новость о возвращении Собчак в Россию
Нарусова отказалась комментировать новость о возвращении Собчак в

Топ на сегодня

"Нет чести, совести и любви": экс-участница группы "2Маши" Зайцева высказалась о своей коллеге Маше Шейх
"Нет чести, совести и любви": экс-участница группы
Волонтеры #МЫВМЕСТЕ помогают с переездом жителям Херсонской области в другие регионы РФ
Волонтеры #МЫВМЕСТЕ помогают с переездом жителям Херсонской области в
Основатель Twitter отреагировал на увольнение сотрудников при Маске
Основатель Twitter отреагировал на увольнение сотрудников при Маске
Какие звезды похоронили Бориса Моисеева
Какие звезды похоронили Бориса Моисеева
Гороскоп от Василисы Володиной на 7 ноября 2022 года: в жизни каких знаков зодиака произойдут важные перемены в любви
Гороскоп от Василисы Володиной на 7 ноября 2022 года: в жизни каких

Еще по теме

Премьер Израиля раскрыл подробности договоренностей с Россией по Сирии
Джабаров прокомментировал отказ Израиля от аннексии территорий Палестины
Нетаньяху призвал вовремя сдерживать опасные идеологии
Премьер Израиля поведал о договоренности с Путиным по Сирии