. Final Fantasy XVI будет эксклюзивом Playstation 5 на протяжении 6 месяцев
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Final Fantasy XVI будет эксклюзивом Playstation 5 на протяжении 6 месяцев

Final Fantasy XVI будет эксклюзивом Playstation 5 на протяжении 6 месяцев


Серия Final Fantasy у игроков плотно ассоциируется с Playstation, хотя Microsoft и предпринимает попытки увеличить число доступных игр франшизы на консолях Xbox. В частности, Final Fantasy XIV уже давно ждут на приставках Xbox, плюс в Game Pass доступны многие проекты серии. А ранее в подписке Game Pass была доступна Final Fantasy XV.

Но новая игра серии, Final Fantasy XVI, была анонсирована вновь в качестве эксклюзива платформы Playstation 5. Но эксклюзивность, как стало известно из нового трейлера игры, продлится всего 6 месяцев. Релиз самой игры должен состояться летом 2023 года.


На данный момент нет информации о том, на каких платформах планируется релиз Final Fantasy XVI после 6-месячной эксклюзивности для Sony. Так, игра Final Fantasy VII Remake тоже значилась в качестве 6-месячного эксклюзива Sony, после чего она вышла только на PC, хотя и ходили слухи о возможном релизе на Xbox.

Sony предпринимает шаги, чтобы Final Fantasy не выходили на Xbox
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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