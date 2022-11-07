. Финляндия отказалась размещать ядерное оружие НАТО
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Финляндия отказалась размещать ядерное оружие НАТО

Финляндия отказалась размещать ядерное оружие НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что его страна не станет размещать ядерное оружие Североатлантического альянса на своей территории после того, как войдет в НАТО.

"После вступления в альянс Финляндия не намерена ввозить ядерное оружие на свою территорию, и нет никаких признаков того, что кто-то предлагает его финнам", - приводит Yle слова президента.

Ниинисте добавил, что Хельсинки продолжит в дальнейшем поддерживать Киев "так долго, как это потребуется", но выразил обеспокоенность тем, что разговоры о военных действиях становятся "обыденным делом".


В июле глава города Лаппеенранта в провинции Южная Карелия Киммо Ярва заявил, что готов отдать местный аэропорт под размещение военной базы НАТО. Обсуждение о размещении базы альянса в городе началось одновременно с решением Хельсинки присоединиться к альянсу.

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По материалам: uposters.ru

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