. Финляндия отказалась размещать ядерное оружие НАТО

Вадим Карасев

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что его страна не станет размещать ядерное оружие Североатлантического альянса на своей территории после того, как войдет в НАТО.

"После вступления в альянс Финляндия не намерена ввозить ядерное оружие на свою территорию, и нет никаких признаков того, что кто-то предлагает его финнам", - приводит Yle слова президента.

Ниинисте добавил, что Хельсинки продолжит в дальнейшем поддерживать Киев "так долго, как это потребуется", но выразил обеспокоенность тем, что разговоры о военных действиях становятся "обыденным делом".

В июле глава города Лаппеенранта в провинции Южная Карелия Киммо Ярва заявил, что готов отдать местный аэропорт под размещение военной базы НАТО. Обсуждение о размещении базы альянса в городе началось одновременно с решением Хельсинки присоединиться к альянсу.