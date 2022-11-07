. Футбольный клуб "Ливерпуль" выставили на продажу
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Футбольный клуб "Ливерпуль" выставили на продажу

Футбольный клуб "Ливерпуль" выставили на продажу

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" выставлен на продажу. Об этом заявила владеющая им с 2010 года американская компания Fenway Sports Group (FSG).

Накануне о желании FSG избавиться от клуба писало авторитетное спортивное издание The Athletic.


"При правильных условиях мы бы рассмотрели вопрос о новых акционерах, если это будет отвечать интересам футбольного клуба "Ливерпуль". FSG по-прежнему полностью делает всё для успеха "Ливерпуля" как на поле, так и за его пределами", — заявили в компании.

В 2021 году FSG приобрела контрольный пакет акций команды НХЛ "Питтсбург Пингвинз".

Вторая половина 2010-ых годов стала особенно успешной для клуба: в 2019-ом "Ливерпуль" стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, а год спустя – чемпионом Англии. В прошлом сезоне "мерсисайдцы" выиграли Кубок Англии и Кубок английской лиги, но уступили в финале Лиги чемпионов сезона 2021/22.

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По материалам: uposters.ru

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