. Германия потратит миллиарды евро на ограничение роста цен на газ и энергию

Вадим Карасев

Reuters: ФРГ потратит €83 млрд на ограничение роста цен на газ и энергию в 2023 году СюжетЦены на газ в Европе:

Власти ФРГ потратят около 83 миллиардов евро на ограничение роста цен на газ и электроэнергию в 2023 году — часть ранее одобренного плана поддержки экономики в 200 миллиардов евро. Об этом сообщает Reuters.

«Германия выделит 83,3 миллиарда евро, или 42 процента от основного плана по защите (экономики), одобренного в прошлом месяце, на финансирование ограничения цен на газ и электроэнергию в 2023 году в попытке защитить крупнейшую экономику Европы», — говорится в сообщении.

3 ноября федеральное правительство Германии договорилось об ограничении цен на газ и электроэнергию для домохозяйств. Решение, о котором после заседания с главами федеральных земель объявил канцлер Олаф Шольц, вступит в силу с марта 2023 года.

Ранее президент Франции Эммануил Макрон возмутился тем, что канцлер Шольц позаботился об энергосфере своей страны без консультаций с властями Франции. «Париж разъярен из-за запуска в Германии схемы внутренней энергетической помощи на сумму 200 миллиардов евро без предварительных консультаций со своим ближайшим партнером из Европейского союза», — сказал французский лидер.