. Глава Xbox Game Studios Мэтт Бути обещает «много нового» в Starfield

Вадим Карасев





В 2022 году Microsoft планировала выпустить первые эксклюзивные проекты для Xbox от Bethesda — Starfield и Redfall. Обе игры перенесли на 2023 год, и, похоже, что релиз Starfield состоится раньше космического проекта от Тодда Говарда.

Некоторые игроки по первому геймплею Starfield отмечали, что игра сильно похожа на Skyrim и другие проекты Тодд Говарда в плане механик. Но глава Xbox Game Studios Мэтт Бути в рамках интервью заявил, что это далеко не так:

Я много времени провел с Тоддом Говардом в последние полтора года. Это дало мне возможность посмотреть, как он работает и что привносит в игровой дизайн. Не сомневаюсь, что он не будет останавливаться на уже достигнутых результатах. Делать рескин предыдущих игр для создания нового проекта — это точно не подход Тодда Говарда. В Starfield будет очень много нового, чего игроки не встречали в других играх Bethesda. Но, само собой, традиционные механики для такого рода игр, вроде постройки кораблей, конечно же сохранятся.

Напомним, Starfield все еще обещают выпустить в первой половине 2023 года.