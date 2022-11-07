. Главным редактором ИА «Регнум» назначена Марина Ахмедова

Вадим Карасев

Главным редактором ИА «Регнум» назначена правозащитница Марина Ахмедова

Главным редактором информационного агентства (ИА) «Регнум» назначена журналистка и правозащитница Марина Ахмедова. Об этом сообщается на сайте российского СМИ.

Марина Ахмедова является членом Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России. Она также работала заместителем главного редактора журнала «Русский репортер» и обозревателем журнала «Эксперт».

С 2014 года журналистка освещала конфликт в Донбассе, где провела четыре года. С начала специальной военной операции на Украине Ахмедова вновь стала работать в Донбассе и писать для «Эксперта». Правозащитница закупает и передает гуманитарную помощь мирным жителям, в том числе в Волновахе и Мариуполе, помогает им найти родственников. Отдельно она занимается зоозащитой и устраивает оставшихся без хозяев животных в добрые руки. Также Ахмедова собирает сведения о преступлениях украинских военных.

Марина Ахмедова — автор множества книг. Среди ее работ — «Шедевр», «Крокодил», «Дневник смертницы. Хадижа» (финалист «Русского Букера» 2012). Журналистка является лауреатом двух премий «Искра» и премии «Общественная Мысль».