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Гоблин высказался о судьбе Эрнста

Гоблин высказался о судьбе ЭрнстаБлогер Дмитрий Пучков заявил, что на месте Эрнста ушел бы с Первого канала из-за критики

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, заявил, что на месте генерального директора Первого канала Константина Эрнста уволился бы из-за критики. Отношение к Эрнсту блогер раскрыл в интервью актеру Вячеславу Манучарову, опубликованному на YouTube.

Манучаров спросил у Пучкова, какой ему видится судьба Эрнста на фоне «бесконечных скандалов вокруг Первого канала». «Не знаю. На месте Константина [Эрнста] я бы все это не слушал, уже давно бы ушел», — признался блогер. Он указал, что Эрнст внес свой вклад в развитие телеканала.

Пучков также рассказал, что помнит гендиректора Первого канала еще по временам авторской передачи «Матадор», которую Эрнст создавал в 90-е годы. «Отличная была передача, интересная. Дальше… Ну, у всех в этой жизни есть какой-то взлет, потом медленный спуск или падение», — рассудил Гоблин.

Ранее Пучков также поделился мнением о телеведущем Иване Урганте. Он подчеркнул, что шоумен не производит на него впечатление «отпетого негодяя», и назвал его «нормальным человеком».

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По материалам: lenta.ru

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