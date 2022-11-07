. Гороскоп Павла Глобы на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года

Вадим Карасев

Наступила вторая неделя ноября. Назвать ее однозначно благоприятной или опасной сложно, однако, можно с уверенностью сказать, что советы астрологов помогут вам прожить ее так, чтобы обойти все проблемы и добиться поставленных задач быстрее всего.

Портал Woman’s day рассказал нам о главных советах Павла Глобы на эту неделю. Эксперты сайта dailyhoro.ru также поделились своим мнением и рассказали о том, как стоит вести себя в той или иной ситуации. Старайтесь следовать советам экспертов, чтобы допускать как можно меньше ошибок и наперед знать о том, к чему могут привести те или иные ваши действия и поступки.

Овен

9, 10 и 11 ноября для Овнов будут самыми благоприятными днями этой недели. В это время максимально позитивным занятием будет скрупулезная и тяжелая интеллектуальная работа. В целом же в эти семь дней Овны могут ожидать духовного пробуждения. Оно может наступить незаметно, поэтому можно попробовать отследить его по двенадцати важным симптомам. В любовной сфере возможны некоторые трудности и неприятности, но представители данного Знака легко справятся с проблемами, особенно если они находятся в отношениях с добрым и чутким человеком.

Телец

Если рассматривать неделю целиком, то она будет довольно интересной и важной. Опасность Тельцов, как и представителей других Знаков, может подстерегать лишь 8 числа — в день затмения Луны. В этот день один неверный шаг может привести к тотальной разрухе в делах, в бизнесе и в работе. Нужно стараться идти на компромиссы и ни в коем случае не решать вопросы силой. Также Тельцам, вероятно, удастся найти свое предназначение. Шесть упражнений помогут ускорить данный процесс. Особое внимание астрологи советуют уделить здоровью.

Близнецы

Близнецам на этой неделе будет достаточно легко влиться в рабочий ритм. Понедельник окажется весьма благоприятным временем для поисков новых увлечений, новой работы. Не исключено, что на этой неделе Близнецов будет ждать эмоциональный взрыв. Очень важно постараться сохранить энергетику в сложной жизненной ситуации. Ранее мы рассказывали о том, как это можно сделать. Это хорошее время для исправления ошибок, причем не только в делах и работе, но и в любви. Если есть какие-то неурядицы и недопонимание, от этого можно будет легко избавиться.

Рак

Ракам в период с 7 по 13 число стоит как можно чаще создавать праздничную и веселую атмосферу дома — для себя и для своих близких. Это хорошее время для романтики и для общения. Звезды и планеты помогут Ракам избавиться от негативных установок и стать счастливее. Также ночные светила окажут поддержку Ракам в работе, в творчестве. В бизнесе и в делах, напрямую связанных с финансами, людям данного Знака будет очень везти. Это замечательное время для того, чтобы как следует поработать и постараться разрешить нависшие проблемы и задачи.

Лев

Львам можно попробовать загадать желание, так как на этой неделе во вторник ожидается максимум потока Леониды — звездопада с радиантом в созвездии Льва. Это то самое время, когда можно встретить на своем пути нового важного человека, стать успешнее в амурных делах и в работе. Самое главное — помнить о своих целях и не отступать от них ни на наг. Также в период с 7 по 13 число можно украшать дом, покупать аксессуары и мебель. Астрологи советуют Львам больше времени проводить в окружении близких и второй половинки.

Дева

Девам для успешного и наискорейшего достижения целей важно повысить свой тонус. Затмение 8 числа может забрать у них много сил, но уже 9 ноября они, скорее всего, к ним вернутся почти в полном объеме из-за благоприятного двойного аспекта Меркурия и Солнца к Урану. Это весьма благоприятная неделя для командировок, путешествий, смены обстановки. Одинокие Девы смогут найти себе вторую половинку и насладиться романтикой, общением, флиртом. Самооценка этих людей поползет вверх, что благотворно отразится на их настроении и удаче.

Весы

У Весов наступает неделя, на которой закон притяжения может не работать, либо работать с определенными сбоями. Это будет время, когда необходимо полагаться на свои навыки, на мудрость и опыт. Несмотря ни на что, Весы все равно смогут преуспеть в делах. Ночные светила сейчас на их стороне, за исключением дня затмения Луны. Можно заниматься покупками, демонстрировать окружающим людям щедрость и любовь. Период с 7 по 13 число отлично подходит для романтики и попыток познакомиться с интересным человеком. Не нужно бояться демонстрации своих чувств.

Скорпион

Скорпионам в эти семь дней удастся стать счастливее, а ускорить этот процесс поможет следование девяти законам мироздания. Это крайне важное и удачное время для ведения бизнеса, поисков второй половинки, признаний в любви. Трудолюбивые Скорпионы получат существенную прибавку к жалованию. Большое внимание стоит уделить своему внешнему виду, так как это время прекрасно подходит и для амурных приключений. Люди этого Знака Зодиака выйдут на новый уровень счастья, а также смогут наконец-таки простить людям их недочеты и ошибки, чем заслужат расположение Вселенной.

Стрелец

7 ноября — самый благоприятный день недели для Стрельцов. В этот день полезно будет делать перестановку мебели по правилам фэн-шуй, менять работу, делать рассылку резюме. Время для максимально самоотверженного труда не самое лучшее. Можно заняться также домашними делами, подведением итогов уходящего года. Экстрим и авантюры лучше отложить, уделив время спокойному отдыху и умиротворению. Нужно временно нажать на стоп и постараться расслабиться. Это поможет Стрельцам определиться с дальнейшими целями в жизни.

Козерог

Козероги с высокой вероятностью смогут получить ответы на интересующие их вопросы. Если прошлая неделя для них была тяжелой, на этой они смогут восстановить свою ауру и биополе. Ускорить процесс помогут советы экспертов. Также Козерогам стоит, возможно, найти новое применение своим знаниям и навыкам, поскольку на этой неделе звезды хотят новизны. В любви не время принимать серьезные решения и переводить отношения на новый уровень, а вот для флирта время неплохое. Козероги будут на высоте в общении с противоположным полом.

Водолей

Самые благоприятные дни недели — 10 и 11 ноября. В это время можно заводить новые деловые знакомства и искать новую работу. Не стоит забывать о проверке деловой совместимости, так как она невероятно важна в эффективном ведении бизнеса. Что касается семейной жизни и любви, то данные сферы с высокой вероятностью отойдут на второй план. Водолеям необходимо будет сфокусироваться на делах, не переживая ни минуты из-за неурядиц в семье. Подобные мысли могут отпугнуть успех. Если не отвлекаться на второстепенные проблемы, Водолеи смогут повысить свои доходы.

Рыбы

Рыбам необходимо будет на этой неделе сделать генеральную уборку дома. На это есть как минимум три причины, плюс ещё одна — подходящее настроение звезд и планет. В эти семь дней у Рыб будет много возможностей для развития бизнеса и получения новой должности в работе. Порядок дома подарит подарок в мыслях, что окажется полезным при переговорах и в периоды тяжелого интеллектуального труда. Очень хорошо на настроении Рыб скажется смена обстановки и путешествия. Настало время для поисков счастья, но для этого стоит покинуть привычные берега.