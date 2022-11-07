. Худая Полина Гагарина не устроила всех без изюминки

Миро высказалась о внешности певицы Полины Гагариной. Блогер Лена Миро в своем «Живом Журнале» встала на защиту Полины Гагариной. Блогер оговорилась, что не является большой поклонницей певицы и не слушает ее песен, но по какой-то причине ее так и тянет заступаться за Полину Гагарину. Вероятно, из чувства справедливости.Триггером послужил анализ неких стилистов внешности и образа Полины Гагариной. Специалисты заявили, что им не хватает изюминки. Лена Миро считает, что Гагариной изюминка совершенно ни к чему. «То есть, человек похудел, хорошо выглядит, но нет в ней изюма. Что же делать?! Зачем стройной и симпатичной Полине Гагариной нужна изюминка, лично я не совсем понимаю. Все у нее хорошо со внешностью, в ней не нужно выискивать что-то такое, какую-то изюминку», - написала Лена Миро в блоге.