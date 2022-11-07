. Хуснуллин рассказал о строительстве перинатального центра в Донецке
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Хуснуллин рассказал о строительстве перинатального центра в Донецке

Хуснуллин рассказал о строительстве перинатального центра в Донецке

Зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал о строительстве нового перинатального центра в Донецке.

"Посетил строящийся в Донецке перинатальный центр. Начали строить в сентябре, через месяц после поручения президента, а сейчас уже полноценно развернули работы. Работают порядка 100 человек и 15 единиц техники. Завершено устройство бетонной подготовки, ведется армирование фундаментной плиты", - написал Хуснуллин в своем telegram-канале.


Он также добавил, что ознакомился с ходом восстановления инфраструктуры, дорог и жилья.

"Видим, что в этом году точно введем не менее 500 км дорог и 17 мостов", - отметил зампред Правительства РФ.

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По материалам: uposters.ru

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