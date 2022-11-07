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Илон Маск посоветовал американцам голосовать за республиканцев

Илон Маск посоветовал американцам голосовать за республиканцевБизнесмен Илон Маск призвал американцев голосовать за республиканцев ради демократии

Американский предприниматель Илон Маск считает, что ради поддержания демократии в США на выборах в Конгресс граждане страны должны голосовать за представителей партии, противоположной партии президента Джо Байдена — за республиканцев. Бизнесмен полагает, что это поддержит баланс в стране. Его слова опубликованы в Twitter.

«Всем избирателям, мыслящим независимо: разделение власти сдерживает крайности в обеих партиях, поэтому я рекомендую голосовать за республиканский Конгресс, учитывая, что президент страны является членом Демократической партии», — написал Маск.

В последнее время бизнесмен выступал со своими предложениями относительно глобальных проблем, в том числе конфликта на Украине. Маск, в частности, писал, что потеря Россией Крыма станет причиной применения ядерного оружия и начала третьей мировой войны.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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